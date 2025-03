Toprak Razgatlioglu in MotoGP con Honda già dal 2025? Come sorpassare all’esterno Pedro Acosta, BMW e sacrosanti scetticismi…

Ammesso, e per ora non concesso, che Honda stia davvero provando a percorrere la strada che porta a Toprak Razgatlioglu, siamo così sicuri che al pilota turco l’offerta interesserebbe? Sicuramente, anche se non ha ancora trent’anni, di treni per lui potrebbero non passarne altri in futuro e è altrettanto vero che, guardando gli altri marchi della MotoGP, di spazi ce ne sono pochissimi se non nessuno. E poi c’è la grande incognita KTM. La casa austriaca ripete ogni giorno che l’impegno nel Motomondiale non verrà meno, però lo scetticismo è ogni giorno più alto e si parla con sempre maggiore insistenza della possibilità di un ritorno di Suzuki e dell’ingresso di BMW.

In uno scenario di questo tipo, con il marchio con cui Toprak Razgatlioglu ha vinto l’ultimo titolo mondiale della Superbike, appare poco credibile che un accordo con Honda possa esserci già stato oltre a qualche normalissima “chiacchierata informale”. Perché è chiaro che se BMW dovesse davvero approdare al Motomondiale dal prossimo anno, allora Toprak non avrebbe alcun interesse a muoversi da dove sta. Così come, tutto sommato, potrebbe non averlo anche se dovesse trattarsi di aspettare un anno in più, con BMW che proverebbe a entrare nel 2027 lavorando già da adesso alla moto da 850cc richiesta dal regolamento e su cui montare quelle Pirelli che Razgatlioglu conosce già bene.