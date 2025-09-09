“Un fighter davvero degno”: Gigi Dall’Igna definisce così Alex Marquez dopo la paga di Barcellona a Marc. E su Pecco Bagnaia…

Quasi un modo paterno, quello di Dall’Igna, per ribadire ancora una volta che Ducati vuole esserci per Pecco e che lui e gli uomini del box faranno di tutto per trovare le soluzioni tecniche che servono. Ma lasciando pure intendere, in qualche modo, che il resto dovrà farlo lo stesso Bagnaia cercando di scacciare via una volta per tutte quei dubbi e quei pensieri che l’hanno reso irriconoscibile rispetto al pecco a cui tutti eravamo abituati. Anche perché adesso in Ducati c’è qualcuno che ha dimostrato che Marc Marquez può essere battuto, anche se quel qualcuno ha il suo stesso cognome.

“Si è conclusa nel modo più gratificante l'incredibile serie di 7 doppiette consecutive di un immenso Marc Marquez, autore di un prezioso secondo posto nella gara del Campionato del Mondo – conclude Dall’Igna - Una striscia interrotta da un fighter davvero degno: un Alex Marquez che avrebbe meritato anche di vincere anche la gara del sabato nel suo miglior weekend da quando è in Top Class: Pole, GP e giro veloce sono il suo bottino con l'apice di un Gran Premio controllato e gestito come un vero Campione in quella che è stata la sua prima vittoria significativa nella sfida diretta al fratello Marc”.