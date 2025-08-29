Us Open, Paolini flop. Che succede? Nargiso: “Jasmine deludente. Non la vedevo così da tempo. Ha fatto molto male”

Piuttosto duro il commento di Diego Nargiso, ex tennista di Coppa Davis e commentatore televisivo per Supertennis: “A tutti gli effetti – le parole di Nargiso dopo il match – non mi è sembrata la solita Jasmine. Inizialmente ha cominciato con un buon piglio, ha avuto sempre il pallino in mano, ha avuto diverse chance di vincere il primo set. Tante volte si è presentata a rete con i vantaggi dello scambio eppure non è riuscito a chiudere. Dopodiché il primo tie-break l'ha giocato piuttosto male. Ha sbagliato, ha fatto quattro errori, ha mandato troppo avanti Vondrousova. Poi è stata complicata per cercare di girarlo, però quello che è mancato secondo me è quella voglia di stare dentro questa partita, quella voglia comunque anche in una giornata dove le cose non vanno bene. Oggi Jasmine mi è apparsa non del tutto pronta ad accettare una giornata del genere”.

Il secondo set è stato un calvario: “All’inizio del secondo set, fino al 4-1, Vondrusova ha fatto due vincenti e tre errori. Praticamente non ha giocato, si è messa lì, ha aspettato che Jasmine facesse tutte le giocate. Questo vuol dire che chiaramente aveva capito che oggi Jasmine non c'era da quel punto di vista. Fino alla fine, sul 4-1 Vondrusova ha avuto la chance di ritornare dentro il match per andare 4-2, non c'era non c'era neanche contatto visivo con il team alla fine. Cioè, veramente una Jasmine deludente soprattutto da questo punto di vista ed è un peccato perché forse la frustrazione oggi non gli ha permesso di imparare da questa partita. È tanto che non vedevo Jasmine in questo stato e mi è molto dispiaciuto – la conclusione di Nargiso – perché ha fatto molto male”.