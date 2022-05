Valentino Rossi e Toprak, lo strano intreccio che tiene in stallo Yamaha

In casa Yamaha tiene banco il caso legato al futuro del team clienti.

Dopo che nell'agosto 2021 la compagnia petrolifera malese Petronas ha annunciato a sorpresa il suo ritiro alla fine della stagione, il gruppo energetico italiano WithU di Matteo Ballarin è intervenuto come nuovo sponsor principale. Ora però è arrivato il momento di decidere che cosa fare per il futuro, con il contratto in scadenza e tutto quello che ne consegue.

Da una parte Yamaha vorrebbe finalizzare il nuovo accordo con il team WithU-RNF entro giugno per poter garantire una moto a Toprak Razgatlioglu che da campione del mondo in carica della Superbike sembra ormai pronto per il passaggio nella classe regina. Il turco così non finirebbe per doversi cercare un'altra sistemazione, con la Yamaha che rischierebbe di vederlo correre per un'altra casa.

Dall'altra, c'è chi pensa che non sarebbe un dramma non rinnovare con RNF e aspettare la fine del 2023, quando scadranno anche i contratti tra Ducati e la VR46. A quel punto l'obiettivo sarebbe ovviamente quello di accordarsi con Valentino Rossi, riformando un binomio che ha fatto la storia della MotoGp.

Per ora in Yamaha comunque fanno finta di niente: "I colloqui con RNF stanno generalmente andando bene. I risultati attualmente lasciano molto a desiderare. Ma questo è un progetto su cui stiamo lavorando".