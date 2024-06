VR46 vs Gresini Racing: chi si prende Aldeguer e tutto quello che potrebbe succedere con Marquez in Ducati e Yamaha all’attacco…

Agitazione che, sia chiaro, è eventualmente dettata da scenari che potrebbero rivoluzionarsi e non certo da una rottura di rapporti come invece potrebbe accadere nel caso di Pramac. La squadra toscana, da oltre un decennio a fianco a Ducati, potrebbe – dopo il trattamento ricevuto dalla stessa Ducati e con le dichiarazioni poco eleganti di Marquez – scegliere di accettare la mega offerta fatta da Yamaha per la fornitura delle moto. Si parla, come avevamo anticipato ieri, di stipendi totalmente coperti per i piloti, moto ufficiali e un giro di sponsor da circa tre milioni di Euro a stagione. Campinoti sta rivalutando bene tutto e verosimilmente non deciderà prima del termine ultimo previsto nel contratto con Ducati, che è fissato al 31 luglio 2024. E fino a quella data, inevitabilmente, anche le altre firme attese finiranno per non arrivare.