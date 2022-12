Ok, ma che ca**o è ChatGpt, cosa c’entra Elon Musk, è davvero un’intelligenza artificiale e dovremmo averne paura?

Sembra che ChatGpt sia stato pensato per interagire con interlocutori non specialisti. Ne è una prova anche l’interfaccia altamente intuitiva che, secondo Jacob Andreas del MIT, ti indurrebbe «ad applicare uno schema mentale che sei abituato ad applicare ad altri agenti – umani – con cui interagisci». Siamo molto lontani dall’AGI, l’idea di intelligenza artificiale che più sembra somigliare a una definizione minimale di intelligenza umana. In altre parole, non possiamo dire, almeno secondo i più, che ChatGpt (e altre IA di cui siamo a conoscenza) sia in grado di pensare. Tuttavia i recenti risultati sembrano far ben sperare sulla strada intrapresa nel settore che, fin dai suoi inizi, ha dovuto cavarsela con molte virate e tanti vicoli ciechi. ChatGpt sembra aver scritto dei brevi saggi sintatticamente e grammaticalmente impeccabili, riuscendo a raccogliere informazioni in modo veloce ed efficiente, facendo collegamenti logici ed evitando i salti argomentativi. In sintesi, avrebbe potuto facilmente superare la prima prova alla maturità. La qual cosa, tuttavia, potrebbe deporre a sfavore della qualità degli esami di maturità (sono davvero pensati in funzione dell’intelligenza umana?) e non a favore dell’IA. Secondo il fisico e premio Nobel Roger Penrose, per esempio, un’IA non potrà mai arrivare a essere come l’intelligenza umana, mentre altri fisici, come il docente di Oxford e premio Dirac David Deutsch, credono che sarà possibile, un giorno, raggiungere un obiettivo simile. Tuttavia, proprio Deutsch, sul suo Twitter, ha espresso il suo parere su ChatGpt: «Nel caso in cui i miei recenti Tweet su ChatGpt abbiamo dato un’impressione sbagliata, penso che sia un grandioso risultato. Sebbene abbia sottolineato che non è in nessun senso una AGI rudimentale, penso sia potenzialmente molto utile e andrebbe sperimentata con possibili applicazioni». Nonostante gli entusiasmi, dunque, per un risultato effettivamente importante, sembra che si sia ancora lontani da una macchina pensante. Ma capiamo cosa non va.