“Ma Manlio Messina diventa il nuovo ministro del Turismo?”. Ecco perché il dopo Daniela Santanchè si potrebbe decidere a Catania. C'entra Giorgia Meloni, ma anche Ignazio La Russa e Fabrizio Corona...

Dopo il rinvio a giudizio per falso in bilancio a Catania gira una domanda: “Ma quindi Manlio Messina diventa il nuovo ministro del Turismo?”. Perché se è vero, come in molti scrivono, che Ignazio La Russa sta “blindando” la sua antica amica Daniela Santanchè è anche vero che Manlio Messina, FdI, al momento vicecapogruppo alla Camera, catanese come La Russa, al quale lo lega tutta la storia politica, è stato per tre anni assessore al Turismo alla Regione Siciliana, con qualche magagna dovuta a una gitarella da qualche milione di euro a Cannes per esporre delle foto in stile Dolce&Quell’altro, roba tipo cinema di Bolognini e Vitaliano Brancati, ma tutto sommato l’assessore dell’esplosione turistica del Sud-Est siciliano, motivo per cui da quelle parti è praticamente venerato. La questione ministero del Turismo, insomma, è tutta una roba catanese. Manlio Messina il curriculum e l’esperienza ce l’ha. E poi, fanno notare maliziosamente in città, riferendosi a una notizia, o meglio a una bufala, data da Fabrizio Corona - Manlio Messina in love con Giorgia Meloni, bufala per la quale Manlio Messina ha querelato l’altrettanto catanese Fabrizio Corona - Manlio è soprannominato “bellicapelli”, e in effetti (Manlio non mi querelare perché è vero) a ciuffo, Andrea Giambruno, a Manlio, gliela può annacare.