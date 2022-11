Hai comunque ancora solo 23 anni. Come ti diverti nel tempo libero?

Non fumo, non bevo, non mi drogo. Do il mio tempo alla meditazione ma anche alla società, cosa che i giovani non fanno più. Ho il mio lavoro e la mia famiglia, e ho anche hobby personali, come il golf. La domenica vado al centro culturale.

Il classico bravo ragazzo.

Sì (ride, ndr).

Ma come arrivare ai ragazzi, specie ai ragazzini di seconda e terza generazione, i figli e nipoti di immigrati che invece, come i loro coetanei italiani, si integrano e occidentalizzano talmente bene da finire con lo sballarsi? A loro, perdona, della religione non frega nulla.

Io mi sono avvicinato alla mia religione e alla mia cultura perché ho trovato degli uomini di valore che mi hanno dato esempi d’ispirazione.

Guide spirituali, i guru?

Sto parlando della mia guida spirituale, che è il nostro testo sacro, la luce divina sulla Terra, il guru Granth Sahib. Dobbiamo dare ai giovani figure che li ispirino. Anche per fare politica attiva. Per contrastare la mancanza di relazioni e impegno servono rapporti vissuti con persone che diano il buon esempio.