Alla ricerca di vacanze tranquille? Ecco quando e perché non dovreste andare in Albania (nonostante il mare e i prezzi bassi)

Stanotte non ho chiuso occhio. Ho una tosse fortissima, un orecchio tappato, il destro, e a un certo punto ho iniziato a tremare come se fosse freddissimo, nonostante non fosse affatto freddissimo. Mi sono dovuto infilare una t-shirt, e poi tirare su delle coperte che non abbiamo mai usato. Ho anche chiamato mia moglie, per un supporto psicologico, ma lei non si è svegliata. Di fatto, però, non ho chiuso occhio e di mattina mi sono alzato con un forte mal di testa, immagino dovuto alle migliaia di colpi di testa, e non di ottimo umore. Anche perché oggi è in programma quella che mia moglie, sempre lei, ha fissato come “giornata di relax al mare”, indicando come spiaggia Jale Beach. Bene, Jale Beach è a neanche quattro chilometri da Gjipe, più a sud, quindi più lontano da noi, oggi è domenica, la domenica prima di Ferragosto, quindi immagino ci sarà l’assalto degli Unni e stando ai vari blog, onde evitare di finire con la macchina in un sentiero, chiamiamolo così, come quello che conduce a Gjipe, difficile da fare a piedi, impossibile da fare in auto a meno che uno non abbia una jeep anche bella grande, tocca lasciare la macchina nel villaggio di Vuno, per poi farsi cinque, dico cinque, chilometri a piedi. In discesa, all’andata, in salita al ritorno. Giusto per la cronaca, la strada da Valona fin qui è sempre quella che passa dal Llogara National Park, miliardi di tornanti a picco sul nulla, bellissima vista ma stato d’ansia livello pro. Traduco, per arrivare a Jale, dice Google Maps, ci vogliono circa due ore, ieri sera diceva un’ora e mezza, la prima metà a scalare una montagna, la seconda metà a scendere sull’altro fronte, fino a Dhermi, per poi arrivare a Vuno e farsi cinque chilometri a piedi, per arrivare quindi a ora di pranzo della domenica prima di Ferragosto in una spiaggia piena di gente e senza, ipotizzo, neanche un ombrellone per noi, il tutto dopo aver passato la notte in bianco a tossire e tremare. Sintetizzando, e facendo mie le parole di mia moglie, ecco la giornata relax al mare.

Dovete sapere che inizialmente non era l’Albania la nostra meta. Lo scorso anno siamo andati in auto in Francia, Loira e poi il punto che congiunge Normandia e Bretagna, con puntata a Digione, Parigi, Poitiers e Lione. Un viaggio bellissimo, che mi ha però visto guidare per oltre seimila chilometri. Quest’anno, per questioni legate agli anziani della nostra famiglia, e non parlo di me, siamo arrivati ad agosto particolarmente cotti e di andare così lontani, l’idea era di riprendere dalla Normandia, con altre migliaia e migliaia di chilometri ci sembrava impensabile. Così abbiamo optato per l’Albania, che comunque ci incuriosiva molto, e dove in realtà sarebbe voluta venire nostra figlia Lucia, che poi ha optato per la Croazia (appena più cara, ma senza disfunzioni riguardo i mezzi pubblici, qui in Albania inesistenti). Ci siamo imbarcati in Ancona, che è dove vivono gli anziani di cui sopra, e comunque anche volendo tornare in auto, in caso di emergenza, questo diceva incautamente o in malafede Google Maps, la distanza era sempre inferiore alla Normandia. Solo che qui il problema non è il numero di chilometri da fare, ne abbiamo fatti relativamente pochi, neanche mille, ma quanto tempo ci metti a farli. Ieri, per dire, abbiamo fatto circa duecentoventi chilometri, ad andare e tornare da Berat, prima, e andare e tornare, senza essere manco scesi, dal lungomare di Valona, ma io ho passato sette ore alla guida. E lo stesso è successo quando siamo arrivati qui da Korce, altre sette ore. Proprio in quell’occasione, per altro, causa aria condizionata a palla, perché qui le ore alla guida sono ore alla guida in strade dissestate, con gente che ti supera in curva, o che ti trovi di fronte in curva mentre sta superando qualcuno in senso opposto, a bordo di Mercedes. Molto più faticoso che guidare in autostrada. Diciamo che un’ora di guida qui è pari a quattro ore di guida in autostrada. Ma oggi andiamo al mare a due ore da casa. Come, per dire, se invece che andare sul Conero, dalla nostra Ancona, decidessimo di andare al mare a Punta Aderci, parco naturale al confine tra Abruzzo e Molise. In Italia non lo faremmo mai, qui lo stiamo facendo adesso, mentre salgo per il Llogara National Park, con ancora quasi un’ora di guida per tornati di fronte, poi i cinque chilometri a piedi. Scaliamo, facendo una coda alle nostre spalle, perché per quanto siano spericolati, superare nei tornanti è difficile anche per questi sciamannati, scendiamo col belvedere, idem come sopra, storiamo Dhermi, chiedendoci ancora come cazzo si arrivi al Monastero Bianco, risaliamo una collina, seppure il mare resti sempre più in basso, e arriviamo a Vuno, dopo una coda a un semaforo gestito da un poliziotto, persona cui qualcuno dovrebbe spiegare come funzioni l’alternanza di flussi delle auto nelle strettoie.