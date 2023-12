La scoperta dell’Uomo di Atreju (nome scientifico: homo melonis, sottogenere: sboronis; familia: testiculis tactis) è paragonabile al rinvenimento dell’Uomo del Similaun, detto affettuosamente Otzi, e rappresenta un mistero evolutivo con il quale la comunità scientifica si sta confrontando. Otzi risale all’età del rame, l’Uomo di Atreju risalirebbe a un’epoca fantastica, forse atlantidea, forse no, quando la luce e le tenebre si scontrarono. Altri invece collocano la fine di questa civiltà nel 1945. La scienza non ha ancora capito come sia possibile che l’Uomo di Atreju si possa essere riprodotto: ad esempio, come testimonia una foto, scattata sul luogo del ritrovamento archeologico, il vicecapogruppo alla Camera Manlio Messina insieme all’urlatore Giuseppe Cruciani e al politico-editorialista (figura non ancora classificata e oggetto di numerosi dubbi) Andrea Ruggieri, indossano dei pantaloni così aderenti da far nascere dubbi scientifici sulla loro “potentia generandi”. Non pensate male: gli studiosi si riferiscono alla sopravvivenza degli spermatozoi all’interno di un sacco pantalonale così stretto. Altri invece ipotizzano che l’Uomo di Atreju vivesse in una società matriarcale in cui era la donna a scegliere l’uomo, lo infagottava con indumenti così stretti al cavallo per impedirgli di generare al di fuori dell’ambito familiare (motivo per cui, caratteristica dell’Uomo di Atreju è il “testiculis tactis”: non sfoggio di virilità, come si credeva fino alle recenti scoperte, ma prurito), per poi, nel periodo della riproduzione essere denudati per consentire allo sperma di raggiungere l’esatta temperatura, mentre le donne cantilenavano: “Ora te ne stai nudo come il Duce nelle risaie”, frase e misterica e misteriosa. L’uomo di Atreju, viveva in gruppo. Fino al 1945 la denominazione dei gruppi era “squadre”, ma adesso si preferisce definirlo come un “gruppista”, o. come si usa dire tra gli scienziati internazionali che studiano il fenomeno, un “groupie”. Esso passa di convegno in convegno, rituali espressamente magici che si ispirano a nomi di saghe fantasy, per incontrarsi con i propri simili. L’uomo di Atreju si fa un sacco di saghe (oltre Never Ending Story l’Uomo di Atrju è ghiotto di Tolkien) e si fa anche un sacco di sagre: l’Uomo di Atreju, come i cacciatori raccoglitori, si ciba di ciò che trova quotidianamente a chilometro zero, per cui egli è organizzatore di sagre dei prodotti Atrejugastronomici puri.