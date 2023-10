Corona mostra il video di Allegri che scommette al Casinò? Ma un allenatore così può educare un ludopatico come Fagioli?

Dopo Nicolò Casale e Stephan El Shaarawy che smentiscono, Fabrizio Corona ha pubblicato su Dillinger un video di una telefonata con una fonte che in video afferma che Massimiliano Allegri possa aver scommesso sulla serie B. E nei giorni scorsi aveva già rivelato i nomi di alcuni giovani giocatori coinvolti nel caso scommesse nel mondo del calcio. Il direttore di MOW, Moreno Pisto, ha seguito la storia in prima persona insieme a Corona e giovedì scorso era andato a sentire la fonte zero del caso che coinvolge Zaniolo, Tonali e Fagioli. Ma il problema sarebbe più vasto e sembra aver coinvolto non solo i giocatori. Nel video uscito alle 16 di oggi si vede chiaramente l'allenatore della Juve, Allegri, giocare al casinò, quindi nulla di illegale. Ma le parole del testimone sembrano suggerire ci fosse altro: “Ha dato 3mila al suo amico e ha detto 'Questa è la bolletta'. [...] La bolletta è la schedina”. Alla domanda se dal telefono scommettesse sulla serie B, il testimone risponde: “Sì, al mille per mille”. A giugno del 2021 il quotidiano La Verità aveva sollevato delle domande riguardo al coinvolgimento dell’allenatore della Juventus in scommesse, per via del tracciamento di alcune operazioni bancarie considerate sospette, a partire dall’immissione nel suo conto di 161 mila euro da parte della società maltese Oia Service Limited in sette bonifici tra il 2018 e il 2021. La Oia Service Limited era coinvolta nell’indagine del Procura di Reggio Calabria denominata “Galassia” che nel 2019 aveva portato al sequestro di beni per 400 milioni di euro ad Andrea Ricci, l’imprenditore indagato successivamente anche per l’inchiesta “Treni del gol” su alcune partite truccate nel campionato di Serie A 2013-2014. Come spiegò Il Corriere dello Sport, tuttavia, l’ingresso di denaro sembrava essere il frutto di vincite al casinò e non di scommesse sul calcio professionistico, proibite ai tesserati come Allegri dal regolamento della Federazione italiana giuco calcio (Figc). Anche Allegri si dichiarò estraneo ai fatti con un comunicato: “Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull'antiriciclaggio”. Il video potrebbe mettere in dubbio le parole dell’allenatore della Juventus?