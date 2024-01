Altro che Autonomia, il Sud va abbandonato a se stesso (e sarebbe una fortuna per il Sud)

Ricordatevi anche che la Sicilia sarebbe già una Regione a Staturo Speciale, e che avrebbe già, di suo, larga autonomia nella spesa pubblica. Come gestisce la spesa pubblica? A minchia. Tanto, al limite (e il limite c’è sempre) c’è Roma che ci pensa, con le tasse pagate dalle altre regioni. Ma quale concordare e concordare. Scommettiamo che la Sicilia non vorrà concordare un bel niente? Volete sapere qual è la carriera politica standard per un siciliano? Affamare, clientelare, arrivare a Roma. Certo, ci sono le eccezioni. Ma di certo non bastano le eccezioni in questa terra disgraziata dove, ad essere affamati, dovrebbero essere i politici. Avete presente la “Shock Economy” descritta da Naomi Klein? Dice più o meno (nasce dalla scuola di Chicago): dopo un disastro naturale le persone si rimboccano le maniche perché non c’è nient’altro da fare. Che sarebbe anche ovvio e perfido (parliamo di liberismo estremo) ma che la Sicilia si merita. Solo che questa economia del disastro, al posto che sulla testa della povera gente, dovrebbe arrivare dritta dritta sulla testa dei politici, che disastri ne fanno ma non ne conoscono. I politici siciliani vanno affamati, vanno portati alla soglia della povertà, dove qui viviamo in tanti, e poi bisognerebbe dirgli: “Vuoi i soldi? Ti vuoi aumentare lo stipendio? (l’anno scorso se l’erano aumentato di 890 euro al mese. Poi hanno dovuto fare marcia indietro), bene, aumenta gli introiti fiscali, rimboccati le maniche e vedi cosa puoi fare per la gente che ti ha votato non per vantarti al bar ma per cercare di campare meglio”. Forse così si fermerebbe la cosiddetta fuga dei cervelli (ma anche gli idioti fuggono altrove, anzi, spesso gli idioti hanno anche fortuna), forse così non si spaccherebbero famiglie, perché anche se con l’aereo e con il trolley dei cinesi al posto del treno e della valigia di cartone, qui l’emigrazione non è mai finita. Un altro esempio: perché non esiste un centro di ricerca sull’energia solare in Sicilia? Dove volete sperimentare e ricercare in Lombardia? Non ci sono soldi. Bene: createli. Amentate la crescita aumenterete le entrate. No, qui l’economia gira intorno alle “cumacca” che in siciliano vuol dire gruppetti di amici che si fanno favori a vicenda e che, guarda caso, viene dallo spagnolo “comarca” che significa “regione”. O, come si dice ancora qui “am’arriri tutti rui”, “dobbiamo ridere tutti e due”, io ti faccio un favore e cosa c’è per me? Dice: accade dappertutto. Ma in Sicilia è più o meno la regola.