Autonomia differenziata, Cateno De Luca: “Sicilia stato indipendente? Attrarrebbe”. E su conflitto tra nord e sud, unità d’Italia, alleanza con Calenda e Baiardo...

Giorgia Meloni sta tentando di allontanare il sud dal nord del Paese?

Giorgia Meloni sta semplicemente legalizzando quello che già avviene nel Paese dal punto di vista sostanziale.

Un aumento del divario, in poche parole.

Sì, esatto. L’ha conclamato e gli ha dato una copertura legislativa. Non si potrà più accusare nessuno di incentivare il divario tra il sud e il nord perché ci sarà una legge che lo autorizza.

Secondo lei quali conseguenze avrà l’autonomia differenziata sulla Sicilia e sul meridione?

La Sicilia e il meridione sono sullo stesso piano e il tema è molto semplice. I livelli essenziali di prestazione sono una truffa come concetto, per intenderci: Se in Sicilia siamo abituati a vivere con mezzo bicchiere d'acqua e invece al nord con uno, con i livelli essenziali al sud continueremo a sopravvivere con mezzo bicchiere d’acqua, mentre il nord potra ambire ad un bicchiere e mezzo.

Lei per un soffio non è diventato presidente della Regione, se fosse salito avrebbe chiesto a Giorgia Meloni l’autonomia differenziata?

La Sicilia ha già la sua autonomia speciale riconosciuta dalla Costituzione nel 1946 ma non è mai stata attuata, un esempio: la Sicilia per statuto dovrebbe ricevere nelle proprie casse tutte le accise per la produzione e la raffinazione del petrolio che valgono dai dieci ai quindici miliardi di euro l’anno. Ovviamente questi soldi non li abbiamo mai visti. Con l’autonomia differenziata non ci sarà più la possibilità anche in Sicilia di avere le risorse per superare il divario infrastrutturale. Ci stanno togliendo anche i soldi del Fondo sviluppo e coesione per finanziare il Ponte sullo stretto di Messina.

Quindi lei non è a favore della costruzione di un ponte che colleghi la Sicilia al resto d’Europa?

Anni fa quando facevo le manifestazioni pro-ponte il ministro Salvini sperava che il Vesuvio e l’Etna eruttassero per ucciderci tutti. Io sono sempre stato pontista, lui no. Il vicepremier leghista è per il ponte probabilmente per altri interessi, io invece sono contrario a fare il Ponte sullo stretto di Messina utilizzando i soldi che dovrebbero essere impiegati per altre cose, ma da sempre sono favorevole al corridoio “Berlino-Palermo”.

L’annessione del Regno delle due Sicilia all’Italia a chi ha portato più vantaggi secondo lei?

Storicamente al nord Italia. Sono state fatte molte bonifiche nel settentrione con i soldi del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli. Ovviamente quello è stato un investimento del nord a discapito del sud Italia. Ma attenzione, siamo stati noi gli ascari del nostro stesso territorio, venduti da quella classe politica che ci governava.