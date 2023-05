Autonomia differenziata? Ecco qual era il progetto della Meloni: abolire le Regioni e sostituirle con “Etruria” e “Tirrenia”

In politica una settimana è un secolo, un anno è un millennio, e dieci anni un’era glaciale. Ma su tutto, su qualsiasi materia? Va bene sui temi correnti o sulle alleanze, ma pure sui fondamentali, per esempio il modo in cui è articolato e organizzato lo Stato, la sua architettura, l’idea stessa di Italia, dal punto di vista istituzionale? Il partito-guida della maggioranza che è al governo, Fratelli d’Italia, ha messo in cima alle priorità il presidenzialismo, storica bandiera della destra fin dai tempi del Movimento Sociale Italiano. Una coerenza granitica, su questo, non c’è dubbio. Ma ora, espugnato Palazzo Chigi con un programma in cui la Lega ha avuto il suo peso, spinge anche per la cosiddetta autonomia differenziata, che consisterà in una legge fatta per consentire alle singole Regioni (Veneto di Luca Zaia in testa) di negoziare con Roma gli spazi e le competenze da trasferire dal centro alla periferia, dallo Stato nazionale agli enti regionali. Per di più, il ministro delle riforme, il salviniano Roberto Calderoli che si sgola da mane a sera per negare che fra i due progetti, presidenziale e autonomista, vi sia una concorrenza interna, da mesi lavora per ripristinare le elezioni per le Province, su pressione in special modo di Forza Italia. È un fatto, però, che l’iter per l’autonomia sia stato calendarizzato, almeno come percorso intenzionale, con tempi molto lunghi, ed è un altro fatto che tra i meloniani non abbondino le dichiarazioni d’entusiasmo sull’argomento.