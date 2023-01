Inevitabilmente si è anche pensato a un paragone con l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, all’indomani della vittoria di Biden, da parte di alcuni sostenitori del presidente uscente Donald Trump. Tuttavia, per quanto vi siano delle analogie, ci sono secondo Guanella anche delle differenze importanti: «La prima è che Capitol Hill, il Congresso americano, era pieno e c’è stato quindi un rischio maggiore, mentre invece quello che è successo domenica in Brasile è come se fosse accaduto, per capirci, a ferragosto, quando il Parlamento era in ferie. Anzi, per la precisione in sospeso, perché l’1 febbraio partirà il nuovo parlamento brasiliano. I tre palazzi del potere si trovano in un’area grande quanto due campi da calcio. Abbiamo il Palazzo del Planalto, in mezzo il Palazzo del Congresso, poi la Corte Suprema. La cosa particolare è che è un’enorme spianata senza divisioni, quindi l’unico modo per far sì che degli invasori non arrivino è mettere delle transenne e mettere qualcuno a custodire quelle transenne. L’altra differenza con Capitol Hill, dove la polizia è intervenuta, anche se male e tardi, è che domenica la polizia di Brasilia non solo non è intervenuta, ma praticamente ha aiutato i manifestanti a entrare. C’è stata un’enorme connivenza e complicità da parte della polizia. Altra differenza, che fa pensare che non fosse un evento campato in aria, è che l’attuale governatore di Brasilia si chiama Ibaneis Rocha, un signore che è stato rieletto nelle elezioni di ottobre, un alleato di ferro di Bolsonaro che per il suo secondo mandato chiama come segretario di sicurezza Anderson Torres, l’ex ministro di giustizia di Bolsonaro. Ci sono troppe coincidenze per pensare che Bolsonaro non sapesse nulla di questo. La mia sensazione e quella di altri colleghi è che facesse parte di un piano».