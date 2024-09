Capo ultrà dell’Inter arrestato per omicidio a Cernusco sul Naviglio: chi è Andrea Beretta? E perché avrebbe ucciso Antonio Bellocco, pregiudicato vicino ai clan calabresi...

L’omicidio si è consumato in pieno giorno, verso le 11 di mattina, vicino una palestra di via Besozzi, la “Testudo”. Una palestra nota per essere frequentata sia dagli ultras interisti che dagli esponenti di CasaPound. Bellocco non solo faceva parte della cosca, me ne era anche un capo. Probabilmente la dinamica è riconducibile a un regolamento di conti, ma tutto resta ancora da delineare. Infatti gli inquirenti stanno indagando per definire quanto ha portato a compiere il crimine. Prima la “chiacchierata”, poi la lite e infine i colpi di pistola accompagnati dalle coltellate alla gola…