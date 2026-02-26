Carlo Conti non voterà al referendum sulla giustizia? Un assist al Sì da Sanremo (che lo voglia o no)

Chi vota Sì, infatti, sicuramente andrà a votare. Se Coti sta mentendo sul fatto di astenersi, allora potrebbe votare tanto Sì quanto No. In questo scenario non aiuterebbe nessuno. Ma se invece sta dicendo la verità, allora è molto probabile che il motivo sia o che non è d’accordo con la riforma o non sa esprimersi. In entrambi i casi, astenersi non toglie un voto al Sì, ma al limite al No.

Essere indecisi non ti porta, solitamente, a votare Sì, a meno che tu non sia spinto a votare per motivi di affiliazione politica. Dunque, a meno che Conti non sia davvero un meloniano come in molti sostengono, difficilmente si troverebbe a votare a favore di questa riforma in un caso di indecisione. Più probabile che per cautela venga spinto a votare No.

Essere indecisi, dunque, è un’arma a favore di chi critica questa riforma. Forse anche per questo il Comitato del No ha dato la stura a svariati video imprecisi, inesatti e talvolta folkoristici (come quelli di Pif e Barbero).

Quello che è certo è che chi sostiene una battaglia di solito, sul campo di battaglia, si presenta. Quindi Conti, se non sta mentendo, è più probabile che sia o contrario o indeciso. E, sempre se non sta mentendo, non presentarsi potrebbe non essere la mossa giusta per un indeciso o un contrario. Ma potrebbe non essere così sbagliata agli occhi di chi questa riforma, invece, la vuole.