Caso Lacerenza e Gintoneria, arrivano pure Corona (Mauro) e Saviano (con la 'Ndrangheta): “Sa benissimo che ciò che mostra è illegale ed è il valore aggiunto”. Nell’inchiesta le telecamere (con un punto cieco). Ma chi le visionava?

Ad intervenire sulla vicenda Lacerenza e Gintoneria anche Roberto Saviano, che ha commentato il caso sui social: “In molti in questi giorni mi stanno chiedendo se la grottesca squallida vicenda della Gintoneria possa in qualche modo essere secante il potere della ‘Ndrangheta in Lombardia”. “Il night da sempre è stato luogo delle organizzazioni criminali. La ‘Ndrangheta, come la Camorra, quando arrivano in Lombardia negli anni Ottanta, con i locali hanno una visione rigorosa. Vogliono gestire questi locali come gestiscono i ristoranti dalle loro parti. Se c’è da vendere droga, questo è da farsi in modo assolutamente invisibile e sotterraneo, hanno un approccio clandestino da bisca”. E sul “modello Gintoneria” Saviano ha spiegato: “C’è una figura che capisce che questo è completamente sbagliato, Francis Turatello. Lui capisce che il locale deve essere esplicito e allo stesso tempo crearsi le sue protezioni. Nell’epoca dei social ecco il modello Turatello che vince. Mostra che c’è coca, mostra che è possibile comprare ragazze, mostra che chi è lì fa una scalata sociale. In poche parole: la dinamica Gintoneria. Lacerenza, quindi, anche guardando l’inchiesta delle accuse che gli vengono mosse - poi ci sarà il processo, e un tribunale che deciderà - non fa null’altro che propagandare il suo locale. Sa benissimo che tutto ciò che mostra è illegale ma quello è il valore aggiunto”.