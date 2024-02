Che fine hanno fatto i vaccini acquistati dall'Italia dopo la pandemia di Covid? Le rivelazioni di Report. Intanto la sanità è sempre più per i ricchi…

Un risultato che ci spaventa e ci fa riflettere sul fatto che molti contratti non siano stati neanche visionati dai manager. Anche il vaccino AstraZeneca non ha avuto vita facile ed è silenziosamente scomparso dai centri vaccinali di tutta Europa. Come volatilizzato. Mai esistito o forse sì, esistito, ma con riserva, dati i gravi effetti avversi che sarebbero emersi e che sono stati messi in luce con l'intervento della stampa. Come spiega Peter Doshi, “è stato sbagliato presentare questi vaccini come efficaci al 95%. La scoperta del declino dell’efficacia dei vaccini nel tempo mette in crisi la narrazione di vaccini efficacissimi al 95%. Le autorità non amano la diffusione di notizie di segno opposto alla ampia raccomandazione di vaccinarsi fatta tra il 2020 e il 2021”. Claudia di Pasquale, in collaborazione con Giulia Sabella, narra delle 40 milioni di dosi comprate dall'Italia e della somministrazione di poco più di 12 milioni. La domanda da porsi è: quale impatto ha avuto questa storia sulla multinazionale anglo-svedese AstraZeneca? Ma anche e soprattutto l'effetto domino che ha provocato sulle famiglie delle vittime. Il professore Greinacher, ordinario di immunologia, era stato il primo nel 2021 a segnalare i pericolosi anticorpi anti-Pf4 nei pazienti che avevano sviluppato, a pochi giorni dalla vaccinazione con AstraZeneca, trombosi associata a trombocitopenia. Il via alla somministrazione di AstraZeneca arrivò solo quando il vaccino era già sparito dalla circolazione. Proprio perché la sua pericolosità consisteva nel pericolo crescente con il diminuire dell'età e la presenza di alcune patologie. Sigfrido Ranucci segue un filo conduttore che indaga sull'intero sistema sanitario. Passa da che fine hanno fatto i vaccini, alla scomparsa di AstraZeneca, fino a scavare a fondo della sanità. Molti dicono che la sanità ormai sia roba per ricchi. E, con tutta probabilità, hanno ragione. C'è da considerare innanzitutto il funzionamento della sanità nel nostro paese. Da anni ormai è prevista la presenza dei Fondi Sanitari Integrativi, che integrano quello che il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di offrire. Nell'ultimo periodo, anche se un po' troppo lungo per essere definito “periodo”, l'Italia ha fatto spazio a una sanità privata parallela, finanziata solo parzialmente dallo Stato. Al giorno d'oggi i lavoratori devono sottoscrivere un fondo di 15 milioni sulla base dei contratti collettivi. Persone che hanno stipulato un contratto di assicurazione per conservare un posto nella sanità e che vivono già oggi gli effetti del fenomeno dei privati che sta fagocitando il nostro Ssn. Massimiliano Nobis è sia presidente di Metasalute e sia segretario nazionale di Fim. Tanto che, sotto la sua dirigenza, la salute di un milione e 600mila lavoratori è stata affidata nella gestione del rischio alle assicurazioni private. Il Servizio sanitario nazionale italiano è ritenuto uno dei migliori del mondo da sempre. Nonostante dei grandi problemi congiunturali, bisogna ammettere che la sanità pubblica è riuscita a sopravvivere, ma ne è uscita provata dai tanti stress test a cui stata sottoposta. Abbiamo compreso una realtà innegabile: la sanità non è più uguale per tutti. Dal drammatico sottofinanziamento delle aziende sanitarie alla carenza stessa del personale sanitario di alcuni profili e discipline. Le responsabilità di matrice collettiva sono ben più estese di quelle individuali, ma rimangono il frutto di investimenti sbagliati e noncuranze professionali. La rivelazione che viene fatta verso fine serata a Report è di un dipendente ministeriale che preferisce rimanere anonimo. Stando a queste dichiarazioni ci sarebbe un ministero pubblico che al momento starebbe pagando un fondo privato supportato da un’assicurazione per garantire copertura sanitaria ai suoi dipendenti. Anche l'intervento di Rosy Bindi fa riflettere: lei non fu forse l'unico Ministro della sanità che vietò l'Intra moenia dei medici? Tante domande e ancora troppe poche risposte sulle falle di un sistema colossale su cui si basa la salute dei cittadini.