Chiara Francini coconduttrice di Sanremo. Ok, ma qualcuno ha mai capito perché sia famosa?

Che i big money fossero in preoccupante avaria era già piuttosto palese dalla scelta dei Black Eyed Peas come super ospiti internazionali. I fagioli dall'occhio nero (sic.) non tirano fuori una hit che si possa definire tale a livello globale dai tempi di Meet Me Halfway (correva l'anno 2009). Ma si sa che Amadeus ha il fetish delle vecchie glorie. Non si spiegherebbe altrimenti, la convocazione dei Cugini di Campagna in gara, come anche l'entusiasmo per la mission di riunire sul palco dell'Ariston, udite udite, per la prima volta in assoluto, il Cerbero tricefalo composto da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Per quanto riguarda le quote rosa (espressione sempre orrenda!), non erano emerse, almeno finora, note stonate.

Che la si ami o la si odi, Chiara Ferragni è la più seguita dagli italiani, quindi colpaccio averla adescata per il kick-off della kermesse e per il gran finale. Jackpot. Se poi questo ingaggio si rivelerà, per lei, un'arma a doppio taglio, c'è solo da aspettare febbraio e lo sapremo bene tutti. Non male anche gli altri nomi femminili chiamati a calcare il prestigioso palco della kermesse: meritatissima la convocazione della "Belva" Francesca Fagnani e d'impatto anche quella della pallavolista Paola Enogu. Anche solo perché qualunque cosa possa infastidire Matteo Salvini è, di default, buona e giusta. Sì, ma Chiara Francini?