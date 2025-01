Clarkson di nuovo contro Hamilton: “Come pensa di battere Leclerc in Ferrari? A colpi di foto e viaggi in elicottero da Milano? È un pilota o una superstar?”

C’è poi un dettaglio che, secondo il giornalista, non fa che rafforzare la percezione di Hamilton più come star che come pilota. “La sua nuova casa non è nemmeno vicina alla sede della Ferrari, ma a Milano”, spiega. E per gli spostamenti? Non una Ferrari stradale, come ci si aspetterebbe, ma un elicottero della Fiat. È chiaro che il sette volte campione del mondo ha uno stile di vita ben diverso da quello dei suoi colleghi. Questo porta Clarkson a porsi una domanda fondamentale: Hamilton è ancora prima di tutto un pilota, o è una superstar? Una cosa è certa: per conquistare quell’ottavo titolo, dovrà affrontare un compagno di squadra temibile come Charles Leclerc. “Leclerc parla italiano, conosce il team e non passa ore a posare per le foto”, nota Clarkson, aggiungendo che il monegasco è considerato da molti il pilota più veloce in griglia, grazie alle sue eccezionali prestazioni in qualifica. E forse Hamilton è consapevole di questo, ipotizza Clarkson. Potrebbe aver scelto la Ferrari non tanto per vincere, ma perché non voleva chiudere la sua carriera senza aver mai guidato per la scuderia più iconica della Formula 1. “Forse sa di essere oltre il suo apice, e voleva vivere l’esperienza di far parte del gioiello della corona del motorsport”, suggerisce Clarkson. Qualunque siano le sue motivazioni, Clarkson conclude augurando il meglio al campione britannico.