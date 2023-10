Per il pubblico ministero dare della "bastarda" a Giorgia Meloni, come fece Roberto Saviano durante una puntata della trasmissione “Piazzapulita”, costa la pena pecuniaria di 10mila euro. Per l’avvocato del premier invece ce ne vogliono 135mila: 75mila di pena pecuniaria e almeno 50mila di provvisionale. Mentre per il giudice che lo ha condannato soltanto 1000 euro. Ci sarebbero molte riflessioni da fare, dalle sottili differenze tra ingiuria e diffamazione (se la persona offesa non è presente diventa “diffamazione”, ma è ancora valida questa regola all’epoca dei social e di internet o anche quando una affermazione è fatta in televisione, da un personaggio famoso, durante un programma famoso, diretta a una persona famosa?), e se non si debba prima o poi considerare “l’insandacabilità” dei parlamentari sulle loro parole (e se ne sentono molte di cose, e anche diffamatorie, da parte dei politici) e la sindacabilità, invece, di uno scrittore (non si merita l’insindacabilità anch’esso?) o anche di un semplice cittadino. C’è una certa sproporzione? Temi soltanto sfiorati dalla “dichiarazione spontanea” di Roberto Saviano: “Oggi sono qui senza Michela Murgia, che mi è sempre stata accanto. Pur nell’assurdità di essere portato a giudizio dal presidente del Consiglio dopo averla criticata, non c’è onore più grande che può essere dato a uno scrittore che vedere le proprie parole mettere paura a un potere tanto menzognero. Quando un giorno ci si chiederà come è stato possibile lasciar annegare tutte queste persone in mare, il mio nome non sarà tra quelli dei complici. Davvero stiamo accettando che il potere politico pretenda che il potere giudiziario delimiti il perimetro nel quale può muoversi uno scrittore? È così difficile notare la sproporzione tra chi ha il potere politico e chi ha solo le proprie parole? Sono abituato a pagare un prezzo per ogni parola. Impedire il dissenso significa colpire a morte il cuore pulsante della democrazia”. Saviano l’ha insomma buttata un po’ in politica per un’aula di tribunale, forse. E comunque non solo Saviano: oggi succulenti giornate in tribunale, che di solito non sono poi così esaltanti, ma che a volte solleticano (anche oltremodo) l’opinione pubblica. Due le corti di appello che hanno ribaltato le sentenze di primo grado.