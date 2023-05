UP

Eva Riccobono: 40 anni, “senza tette”, ma con una marcia che la rende unica

Conosco Eva Riccobono da quanto era una giovane modella che aveva deciso di fare anche l’attrice nonostante un’erre moscia che frantumava i bicchieri «e senza tette», mi diceva ridendo, «io che vengo da Palermo dove se non hai le tette non vai da nessuna parte». Direi che si deve dire più che soddisfatta, sia nel lavoro (Giorgio Armani è anche andato a vederla a teatro, «Lui che non esce mai», dice lei) in più ha anche trovato l’amore quasi subito in un genio, un producer musicale fantastico, Matteo Ceccarini, col quale sta insieme da quasi vent’anni e che ha sposato l’anno scorso dopo due figli, Leo e Livia. Ora di anni ne ha 40 e ha anche un insegnamento per tutti: seguire i sogni, seguire l’amore, e se non si avere proprio tutti, fatevi una risata. Applausi.

DOWN

Lazza: Damiano David non si tocca anche se si mette en pelotas

Damiano David non si tocca, guai anche solo a fare una battuta su di lui. E così eccolo che posta la sua foto nudo (come al solito grande risparmiatore di vestiti a parte quelli costosissimi di Gucci). Stavolta il leader dei Maneskin s’è fatto fotografare sul lettone, nudo, gamba larga e spinello in bocca e dice, in inglese ovviamente, ormai sembra essere la sua prima lingua, «Il tour è finito, significa che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno». E già una pioggia di like e commenti su Instagram. Ma ecco che Lazza gli scrive: «Stai sempre con il c.... all'aria oh». Povero Lazza è come se avesse toccato la Sacra Sindone. Damiano non replica, noblesse oblige, ma gli altri, giù mazzate virtuali sull’acconciatura francescana, che sembra un parrucchino che ci ricorda il vecchio Pippo Baudo di Sette voci, del bravissimo Lazza.