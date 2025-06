FATTORIA DISPERATA? Clarkson svela il lato oscuro della campagna: “Bellissima, ma travolta da clima impazzito e i prezzi…”. Ecco cosa ha detto

Ma sotto il romanticismo da cartolina, Clarkson denuncia sempre qualcosa. E in questo caso tuona sui problemi seri che affliggono l’agricoltura britannica. Il clima, innanzitutto. Da quando ha iniziato a gestire la sua azienda, Diddly Squat Farm, il tempo è diventato imprevedibile e drammatico: “Nel 2020 non ha piovuto affatto, poi ha piovuto troppo. E quest’anno, a maggio, abbiamo avuto 4 mm d’acqua. Non ci annaffi una cassetta di gerani con così poco”. La siccità, racconta, sta mettendo in ginocchio i raccolti: “Le mie cipolle e le barbabietole stanno lì nella polvere, immobili, come quei tossicodipendenti al fentanyl che si vedono per strada a San Francisco”, scrive con il suo solito sarcasmo tagliente. Poi c’è il paradosso economico. “In qualunque altro settore decidi tu quanto vale il tuo prodotto. Ma in agricoltura? Compro le mucche, le nutro, le curo… e poi qualcuno a Chicago decide quanto mi verrà pagato. Se è meno di quanto mi è costato, affari miei”. Neanche le scorciatoie sembrano funzionare. “Ho provato a vendere il mio orzo al mio stesso birrificio. Ma se calcolo il costo reale del raccolto, un pinta di Hawkstone costerebbe 7.000 sterline”. Lo stesso vale per il suo pub “farm-to-fork”: “È un’idea geniale, ma se facessi pagare il prezzo giusto per l’agnello, nessuno se lo potrebbe permettere. Quindi devo vendere sottocosto”. Infine, Clarkson non risparmia anche stavolta una frecciata al leader laburista Sir Keir Starmer: “Guarda un cespuglio in fiore e pensa: ‘Lo confischerò e ci costruirò una casa sopra’”. Tra ironia e amarezza, il nostro dipinge il quadro di una campagna inglese ancora affascinante, ma sempre più ostile per chi cerca di viverla, e non solo di fotografarla quando gli pare.