Delitto di Garlasco, l’avvocata di Stasi È SICURA: “L’impronta 33? L’ha lasciata Sempio mentre colpiva Chiara: ecco perché”. Siamo al passaggio decisivo nel caso Poggi?

Nel nuovo filone d'inchiesta sul caso Garlasco emerge un elemento centrale secondo la difesa di Alberto Stasi. L'avvocata Giada Bocellari lo ha spiegato chiaramente al Giornale: “L'impronta 33 è molto in alto”, dunque “può essere stata lasciata in un modo solo”, e cioè dall'assassino durante l'aggressione mortale a Chiara Poggi. Oltre le teorie, ci sono la scienza e l’incidente probatorio. I tre campioni prelevati durante l'autopsia di Chiara saranno nuovamente analizzati venerdì prossimo, quando riprenderà l'incidente probatorio alla presenza dei consulenti della procura e di Andrea Sempio. Ad ogni modo, rimane certo che Chiara non ebbe rapporti intimi con nessuno. Anche i magistrati sono scettici sul possibile ritrovamento di tracce biologiche riconducibili all’indagato, come già confermato dall'analisi dei rifiuti domestici dei Poggi effettuata di recente. L'attenzione, quindi, rimane lì: sulla traccia numero 33, l'impronta del palmo di Sempio sulla parete della scala dove venne rinvenuto il corpo. I legali dell'accusato hanno sempre minimizzato, dicendo che la palmare non è insanguinata e che al massimo sarà stata lasciata per caso, mentre scendeva al piano inferiore per giocare. Tra gli aspetti che verranno approfonditi ci sono le analisi dattiloscopiche sulla pressione del contatto, il comportamento della ninidrina (reagente che nel 2007 evidenziò l'impronta e che reagisce diversamente a sudore e sangue) e gli accertamenti sulla posizione corporea necessaria per toccare quel punto del muro.