Francesca Barra su Giorgia Meloni e i fuori onda di Giambruno: “Quello che ora accadrà a livello pubblico lei l'aveva messo in conto”. E poi il suo libro tra amore, cibo e...

Francesca Barra, il 26 settembre è uscito intanto il suo Foodpo*n. Il rapporto tra il cibo e i cinque sensi: cosa lo rende diverso dagli altri libri sul cibo?

Innanzitutto, il mio non è solo un ricettario ma anche un saggio. Io parto da un assunto: che il cibo, anche se oggi ci viene presentato come un enorme senso di colpa, in realtà è un nostro alleato e non un nemico. È un alleato anche per la sessualità, che è un altro degli argomenti che tocco nel libro. Per cui se fin da piccoli noi abituassimo le nuove generazioni a vivere il cibo in maniera più serena e appassionata, probabilmente avremmo anche una generazione più serena.

In che senso?

Faccio un esempio: alcuni programmi televisivi, alcuni influencer del food ci presentano il cibo in maniera veloce perché hanno bisogno di contenere in questi reel le loro ricette. A me fa impressione che alcuni di loro maltrattano il cibo, non lo guardano neanche. O, ancora, stanno spopolando le challenge (e questa è una tendenza che arriva dalla Corea) in cui ci si ingozza di cibo spazzatura. La cosa che mi ha molto sorpreso è che alcuni di questi commenti sotto sono del tipo, beata te o beato te che puoi mangiare tutto senza ingrossare. Mi piacerebbe capire che cosa ci sia dietro quel beato te…

Come si lega il cibo al suo percorso professionale?

L’anno scorso avevo già pubblicato un altro libro, A occhio e quanto basta, e come Foodpo*n anche quello era nato dal mio profilo Instagram che si chiama, appunto, a occhio e quanto basta. Lì continuo a fare il mio mestiere, la scrittrice, ma racconto storie leggendole attraverso le ricette, un genere questo che all’estero ha avuto molta fortuna. Io sono nata e cresciuta in Basilicata da una famiglia di donne emancipate e libere. Delle lavoratrici che però hanno sempre nutrito la loro famiglia. Ho quattro figli ma con noi abita anche un quinto figlio di cuore che è Remon Karam. La cucina è il mio quartier generale, è il luogo che ci lega tutti, perché vorrei dimostrare che ciò che è bello e anche buono e ciò che è buono può essere bello, attraverso una forma di comunicazione altissima che è proprio quella del nutrimento.

“A occhio e quanto basta” per lei è proprio una filosofia, giusto?

Sì, consiste nel non essere troppo schiavi della perfezione, della dose e di fidarsi del proprio istinto, della propria creatività. Il messaggio è: fidati di te, non pensare che tu debba per forza seguire uno schema predefinito da altri. L'importante è che tu ci provi. Ed è poi la mia filosofia di vita e ciò che tento di insegnare ai miei figli. Nel mio caso specifico il cibo è stato addirittura salvifico

Cosa intende?

A un certo punto della mia vita, quando la mia vita è cambiata radicalmente, anche sentimentalmente, il potermi dedicare quasi completamente alla scrittura e alla cucina mi ha resa una donna anche molto più libera, senza essere sottoposta alla gabbia del giudizio altrui. Si diceva: scrivi di mafia e poi di cucina? Molti detrattori ti attaccano su questo punto. In realtà la vita è una sola per poter essere una cosa soltanto e questo lockdown ce l'avrebbe dovuto insegnare. Dovresti concederti di fare soltanto ciò che ti rende realizzato e felice e per me questo spazio è uno spazio che mi rende felice.