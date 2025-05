GLI INFAMI: Alla Feltrinelli di Milano i pro-Pal marchiano i libri degli scrittori ebrei: ma davvero per criticare Israele serve essere antisemiti?

Gira sul web la foto di alcuni libri trovati alla libreria Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano. Sono i libri di Fiamma Nirenstein, La guerra antisemita contro l’Occidente (Giubilei Regnani, 2025) e di Isaac Bashevi Singer, Viaggio in Israele (Giuntina, 2025). Non girano tanto per il loro tema, ma per le conseguenze di scrivere di questo tema. Sopra alla copertina dei libri è stato attacco un adesivo: “Questo prodotto uccide”. Il Qr code che accompagna questa frase scritta da infami non è più attivo, quindi non sapremo mai perché, esattamente, il libro di un classico della letteratura e quello di una giornalista uccidano. Probabilmente sarà una motivazione generica, buona per qualsiasi prodotto, giudicato inaccettabile dai militanti pro-Pal.

Ma per criticare Israele bisogna diventare antisemiti? Lo diceva Martin Amis anni fa, prima del 7 ottobre: la sinistra quando parla di Israele impazzisce. Si tratta di antisemitismo secolarizzato. Anche se è vero solo a metà. L’altra metà della storia è scritta in Gli ebrei del mondo arabo dello storico Georges Bensoussan (anche questo pubblicato da Giuntina). Oggi Melenchon, in un’intervista al Corriere, lo nega, ma non è mai stato così evidente: la ricerca del consenso nel mondo arabo, nelle sacche più povere della società, tra i gruppi marginalizzati, spinge la sinistra ad avvicinarsi al mondo arabo, alla Weltanschauung araba. Dunque l’antisemitismo della sinistra non è poi così secolarizzato o nuovo. Non è un antisemitismo di cui non si sa nulla che si nutre dell’antisionismo laico. È, al contrario, un antisemitismo arabo, storico, religioso, di cui l’antisionismo moderno si nutre.

Nasce prima l’antisemitismo, poi l’antisionismo. E nulla lo rende più palese di un adesivo sopra a un libro, in una libreria. Si infrangono le barriere tra il dibattito pubblico, culturale, e l’azione politica. Si marchiano i libri per marchiare gli autori (in questo caso l’autrice, l’unica dei due vivente), ma soprattutto per marchiare le idee. E in effetti oggi è impossibile prendere le parti di Israele senza passare per suprematista e complice del “genocidio in corso”. E, attenzione, non basta criticare quanto accade da un anno e mezzo a oggi, serve buttare nel fiume l’intera storia di Israele, settant’anni di conflitti, ma anche di progresso civile, di ricerca, di prosperità.