Professore, neanche con Majorino nessuna chance di rinnovamento?

Intendiamoci: da uomo di Sinistra stimo e ho in simpatia Pierfrancesco Majorino, che reputo uomo per bene e preparato. Ma il Pd oramai è irrecuperabile: anche se candidasse San Francesco d’Assisi in persona non riconquisterebbe posizioni tra le classi popolari a cui ha voltato le spalle.

Il problema dunque non è Majorino, ma la struttura…

Assolutamente. Anzi, la candidatura di Majorino è oltremodo problematica se pensiamo che c’è una profonda discontinuità tra il nome, gettato nella mischia per bruciarlo e condurlo a sicura sconfitta, e l’assoluta vuotezza di un ceto politico senza progetto, di qualità inferiore rispetto al candidato.

Il fatto che il Pd in Lombardia giochi a perdere significa la fine di ogni vocazione maggioritaria?

Certifica una fine di un trend che con la regressione in termini di voti assoluti da tempo è palese a livello nazionale. E in un certo senso verrebbe da pensare che si bruci Majorino, peraltro una delle poche teste politiche pensanti là dentro, candidando un uomo puramente di Sinistra nella regione più di Destra in Italia per ricambiare il favore alla Lega, che a Milano non ha candidato…nessuno!