Joe Biden grazia il figlio Hunter? Ecco perché c’entrano il nuovo direttore dell’Fbi di Trump Kash Patel, il deep state e…

Joe Biden ha concesso la grazia, il cosiddetto pardon presidenziale, al figlio Hunter e subito scoppia la polemica. Il figlio del presidente ha beneficiato dell’annullamento di tutti i reati federali per i quali era stato condannato e per cui rischiava fino a 42 anni di detenzione. Se per molti esperti questo era un atto prevedibile, nonostante il presidente lo avesse escluso ripetutamente, resta il fatto che oggi moltissimi cittadini si chiedono se “the rule of law” - la funzione della legge - quel principio secondo cui tutti, inclusi i governanti, sono soggetti alla regola, sia ancora un valore portante della nostra società americana! Oggi bisogna necessariamente chiedersi se uguaglianza, giustizia e trasparenza, sono applicate per tutti i cittadini allo stesso modo: o se esistono dei binari alternativi di arbitrarietà e abusi di potere. La grazia che Hunter Biden riceve dal padre fa pensare a un favoritismo istituzionale, se si pensa che nel documento, che rischia di diventare il sigillo nero dell’amministrazione Biden, c'è scritto che il il figlio del presidente godrà di piena immunità non per un singolo reato bensì per un periodo storico lungo 10 anni. Dal gennaio 2014 al dicembre 2024 Hunter Biden sarà schermato e protetto da qualsiasi possibile azione giudiziaria: passata o futura. Dovesse venir fuori qualsiasi tipo di scandalo Hunter sarà intoccabile! Mai accaduto nulla di simile negli Stati Stati Uniti d’America. È un atto che lascia molti trasecolati, specialmente coloro che hanno pagato il proprio debito con la giustizia per gli stessi uguali reati con cui Hunter Biden era stato accusato. Negli ultimi giorni, il team legale di Hunter aveva accuratamente preparato il terreno per questo annuncio. Si era spesso discusso del figlio del presidente come vittima di un sistema giudiziario altamente politicizzato, in cui la giustizia viene usata come arma contro i rivali politici.