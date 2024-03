L’Europa rischia l’estinzione? Dopo il crollo demografico in Corea del Sud potremmo essere i prossimi

In Corea del Sud le donne affermano spesso di sentirsi costrette a scegliere tra ambire ad avere una carriera luminosa o una famiglia felice, e così molte di loro eviterebbero di sposarsi. Non ci sarebbe niente di strano nelle scelte personali di singoli individui, senonché le conseguenze delle loro decisioni, soprattutto nel lungo periodo, ricadono a cascata sui loro rispettivi Paesi. Si prevede, ad esempio, che nel 2050 il pil sudcoreano diminuirà del 28,38% rispetto ai valori rilevati nel 2022. La forza lavoro si restringerà di quasi il 35% e persino il personale militare scenderà a livelli di guardia sotto le 500.000 unità. Per meglio capire le cause della debacle demografica made in Korea è utile osservare alcune dinamiche socioeconomiche sudcoreane. Nel 2022, ad esempio, il tasso di disoccupazione per il segmento di età compresa tra 15 e 29 anni si aggirava intorno al 6,4%, più del doppio del tasso di disoccupazione complessivo del 2,9%, e molto al di sopra dei tassi giapponesi del 4,8% per la fascia di età 20-24 anni e del 3,8% per la fascia di età 25-29 anni. Perché questa differenza? Uno dei motivi coincide con l’elevata percentuale di studenti che frequenta l’università, e che porta quindi ad uno squilibrio tra domanda e offerta di lavoro post-laurea. Esiste poi un ampio divario salariale tra il mercato del lavoro primario delle grandi aziende e quello secondario delle piccole e medie imprese. Ebbene, questa polarizzazione del mercato del lavoro si sta inasprendo, ritardando la formazione dei nuclei familiari e quindi la nascita di eventuali figli. Accanto alle dinamiche economiche sopra sintetizzate, rintracciabili del resto anche in Europa, troviamo nuovi stili di vita emersi nel corso degli ultimi decenni. Giusto per fare un esempio, in Giappone le persone danno il loro primo bacio in età sempre più avanzata (attualmente la media si colloca tra i 18 e i 19 anni) e iniziano una relazione anche più tardi. Come se non bastasse, in Asia orientale il pensiero confuciano ha ancora solide radici, e le persone sono solite fare figli soltanto dopo essersi sposate. Solo che, come detto, sempre più giovani faticano a trovare un lavoro stabile, costretti a scegliere se ottenere una valida occupazione o impegnarsi in un matrimonio. E le soluzioni? Le coppie che hanno figli vengono inondate di denaro: da erogazioni mensili ad alloggi sovvenzionati, passando attraverso i taxi gratuiti. Le spese ospedaliere, e anche i trattamenti di fecondazione in vitro, sono coperti dallo Stato per coloro che sono sposati. Eppure questi e altri incentivi finanziari non hanno funzionato, portando il governo a ipotizzare soluzioni più creative, come esentare dal servizio militare gli uomini che hanno tre figli prima dei 30 anni. Il tempo scorre e, secondo i dati del World Population Prospects delle Nazioni Unite, entro il 2050, in tutta l’Asia una persona su tre avrà più di 65 anni. Il motore economico del mondo rischia di incepparsi.