L’ex ministro Galletti: “Le disuguaglianze? Minaccia per la democrazia del Paese. Così nasce il populismo”. E su transizione ecologica, dissesto idrogeologico, Prnn, infrastrutture, industria e imprese…

Infrastrutture, tutela del suolo, Pnrr: tante le sfide dell’economia italiana secondo l’ex ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti. Secondo il quale, però, la vera minaccia per il Paese ha un nome e un volto, quello delle disuguaglianze. Con l’ex deputato dell’Unione di Centro, già ministro dell’ambiente (2014-2018) nei governi Renzi e Gentiloni, oggi presidente dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid), parliamo delle prospettive del Paese. Partendo dagli shock globali e interni che recentemente ha dovuto subire.

Negli ultimi anni l’Italia ha vissuto sfide economiche decisive e shock come la pandemia e la guerra in Ucraina che hanno creato problematiche inaspettata. Come giudica lo stato di salute dell’economia italiana?

C’è stata una particolare resilienza dell’economia italiana, che ha tenuto trend di ripresa più forti delle attese: nemmeno l’inflazione alle stelle e il conseguente rialzo dei tassi sembravano limitare la corsa del sistema produttivo italiano, malgrado la recessione della Germania, le cui catene del valore sono legatissime a quelle italiane. Ora siamo alle prese con la frenata: una contrazione del PIL dello 0,4% per il secondo trimestre dell’anno, l’indice pmi sceso sotto 50, il calo dei prestiti (-3,7% su base annua) e a luglio la prima flessione dell’occupazione, pari a 73mila unità. Il tutto con l’inflazione ancora alta, al 9,6% sul carrello della spesa, e la previsione di tassi alti ancora a lungo. L’Ocse assicura che nel 2024 l’Eurozona assisterà ad una ripresa. Personalmente, vedo il rischio è che dopo lo slancio post pandemico il Paese finisca per arenarsi su ritmi di crescita bassa, vicina alla stagnazione.

Transizione ecologica e digitale, sviluppo del Mezzogiorno, tutela del territorio: in che misura questi piani possono contribuire a un rilancio industriale del Paese?

È uscito da pochi giorni uno studio della BCE, molto ben argomentato: la transizione ecologica porterà alla riduzione dei rischi finanziari. Quindi meno rischi di default per le imprese. E possiamo aggiungere anche meno rischi ambientali incontrollati, penso alle recenti alluvioni in Romagna. Ma servono investimenti ingenti e soprattutto serve una regia credibile, capace di costruire consenso sul lungo termine. Quanto alla digitalizzazione, l’Indice DESI mostra con efficacia la situazione italiana: siamo sopra alla media europea per connettività e integrazione delle tecnologie in azienda. Insomma, ci sono le infrastrutture e le imprese stanno investendo, ma mancano le competenze, il che si ripercuote anche sulla qualità dei servizi pubblici digitali. Manca il capitale umano, sia per le competenze digitali di base, sia per quelle evolute. A lungo si è detto che il tessuto produttivo in Italia è frammentato, fatto da troppe aziende di piccole dimensioni. La digitalizzazione è una grande opportunità per ottimizzare le risorse e per rendersi competitivi malgrado le dimensioni, ma vanno costruite le competenze. Quanto al Mezzogiorno penso sia necessario tornare al modello proposto da De Rita: la dimensione del sociale che sospinge l’economia. Non il contrario. Finora si è confidato troppo nelle soluzioni economiche, dall’alto. Mentre lo sviluppo si fa sempre a partire dai territori.