L’Italia sta tornando alla pena di morte. Non ci credete? Pensate agli orsi

Chiederei piuttosto a Fugatti di posizionare un maggior numero di cartelli, che avvertano dei rischi in cui si può incorrere andando in determinate zone, di fare campagne informative in merito alla coesistenza di uomo e animale nell’ambiente, di spiegare ai cittadini come comportarsi quando ci si trova in certe situazioni. Non possiamo incolpare la vittima, ma mieterne un’altra non vedo come possa far giustizia, se non per far vedere al prossimo che “giustizia è stata fatta”. Qualora veramente venisse ammazzato quell’orso mi auguro che ci sia una sommossa popolare, perché, caro Fugatti, noi abbiamo quella zona del nostro cervello che si chiama corteccia prefrontale, che, in risposta all’amigdala e al sistema limbico (luogo di tutto le emozioni, le più primitive) ci consente di far voce alla nostra razionalità. L’animale ha una natura diversa dall’uomo, non possiamo condannare i suoi gesti prima di tutto perché, a differenza nostra, non possono esprimersi e giustificarsi. È una morte atroce due volte, perché quell’orso non ha possibilità di replica e perché quell’orso non ha colpa, se non quella di essersi trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato.