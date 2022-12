L’Ong Western Sahara Resource Watch (Wsrw) da tempo denuncia un’aggressione che prende forma per mezzo dei “bombardamenti con i droni sui profughi in Algeria e del saccheggio delle risorse dei territori saharawi occupati dal Marocco”. Wsrw denuncia che “per aumentare l’afflusso di coloni marocchini e per “sviluppare” il territorio, il Marocco ha realizzato grandi opere infrastrutturali che il popolo saharawi non ha mai richiesto”. Autostrade, reti energetiche, porti: tutto serve a attrarre cittadini marocchini sovvenzionati dallo Stato. I coloni marocchini hanno gradualmente sostituito i circa 200mila cittadini Saharawi scappati all’estero in una delle più ampie operazioni di sostituzione mai compiute e sono stati reclutati grazie a una serie di incentivi economici e la “corsa alla terra”. Tutto questo mentre, negli ultimi trent’anni, almeno 800 persone tra oppositori e dissidenti Saharawi sarebbero stati uccisi o fatti sparire per aver protestato contro Rabat. Storie di ordinario colonialismo in un territorio che, dai graffiti rupestri di Tifariti antichi di 10mila anni, un panorama geografico mozzafiato e perle come la più grande colonia al mondo di foche monache nella città di La Guera, offrirebbe spazio per uno sviluppo inclusivo fondato su accoglienza e turismo. E in cui invece il tallone del Marocco, colonizzatore e decolonizzatore al tempo stesso, schiaccia l’antica popolazione nomade che popola la regione.