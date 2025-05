Vannacci invoca la "Decima" per le elezioni a Taranto, ma in Puglia la Lega ha rotto con FdI per stare con Socialisti ed ex Pd? Intanto Salvini si attovaglia con chi muove il business dei rifiuti. È la prima tappa per far cadere il governo?

Albanese che, è stato anche vicepresidente di Confindustria Taranto, ha stretto legami con Emma Marcegaglia, è titolare si Cisa Spa, gruppo che fattura decine di milioni di euro ogni anno generati dalla gestione della maggior parte degli impianti pubblici per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti soldi urbani in Puglia grazie a una concessione ottenuta dalla Regione. Ma non solo; Albanese mantiene molte partite aperte nell’area perché, oltre alle due discariche e due inceneritori già presenti a Massafra, ha chiesto autorizzazione per aprire due discariche per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e trattamento di fanghi industriali provenienti da tutta Italia. Ultimamente è apparso diverse volte a seguito di Tacente, come giovedì, al termine di un confronto elettorale tenutosi negli studi di un'emittente trantina. Ma a dare un’immagine diversa del nome di Cisa ha contribuito uno storico concerto organizzato proprio a Massafra, che la società ha largamente finanziato e sponsorizzato. Si tratta del “Fi.Fest”, organizzato dal rapper Kid Yugi nel settembre 2024. Un evento enorme per la zona che ha devoluto oltre 130mila euro in beneficienza. Ma quasi nessuno della stampa locale e internazionale ha sollevato critiche sulla posizione borderline di Cisa, che qui mantiene interessi potenzialmente milionari.