Le vacanze alternative di MOW? Altro che turismo e polemiche. UN’ESTATE DA DIO in Sicilia: essere, nulla, polvere, vento e verità

Pirainito è un portale. Vivo con un piede qui e con uno nel regno dei vivi e cerco di frequentare il meno possibile voi morenti (il fatto che vi ostiniate a chiamarvi “viventi” testimonia la vostra insita pazzia). Eppure, mentre qui mi godo una relativa stasi intorno a me la gente si agita: è in vacanza. Che termine orribile per indicare il vuoto dal lavoro. Che termine orribile il lavoro. Ma questo periodo (il “periodo” è un lemma grammaticale non temporale) mi conferma nella mia convinzione che non tutti gli umano ‘vivono’ (o muoiono: per morire bisogna prima in qualche maniera nascere). Vedo molta carne, questo sì, ma come al bancone del macellaio. La decadenza verso le carni esposte (in spiaggia come si Onlyfans) non è una questione morale (preferisco l’estetica alla morale, non fosse altro perché contiene in sé l’Etica – Est Etica – che è universale, mentre la morale è solo un’abitudine che cambia a seconda della convenienza (è una categoria economica, e io sono antieconomico). La carne si esibisce perché non c’è nient’altro: vivete – o pensate di farlo – solo perché avete della carne; glutei, seni, bicipiti, costine, filetti. Che poi Dio vi macelli è la giusta conseguenza logica. Anche il sesso è un urlo di disperazione. Ritenete che raddoppiare la carne in un amplesso sia una sottolineatura dell’esistenza, invece è una ulteriore cancellazione. Del sesso in spiaggia io conserverei i granelli di sabbia, le irritazioni, i graffi per un pezzo di conchiglia. Invece voi avete l’abitudine di farvi la doccia. Carne siete e carne ritornerete. Qui al feudo si vive un po’ come a Qumran, la comunità essena che insieme ai catari (e ai Veda) hanno raggiunto una visione del mondo che si avvicina alla Verità (fatevi una cortesia, no confondete mai la realtà con la Verità: la realtà si dà a chiunque, la Verità invece vi disprezza).