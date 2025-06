Ma cos'è la storia di Spotify che finanzia la guerra? E perché solo Piero Pelù si incazza?

A differenza del 2021, quando lo stesso Ek aveva investito i primi 100 milioni di euro in Helsing provocando la nascita dell’hashtag #boycottspotify, oggi la reazione dell’industria musicale è rimasta quasi inesistente. Nessuna grande voce internazionale si è pronunciata, né in favore né contro, e anche in Italia le richieste di commento – secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano – non hanno ottenuto risposta da parte degli artisti interpellati. Pelù parrebbe rimasto solo, mentre altri sembrano preferire la prudenza, temendo ripercussioni in termini di visibilità o contratti. In effetti, Spotify, che ha proposto la classifica dei tormentoni estivi, ha già mostrato di poter penalizzare artisti critici verso la piattaforma, anche solo spostandoli in fondo alle playlist algoritmiche.

Ma quanto conta davvero Helsing? Secondo quanto riportato da Reuters, TechCrunch e altri media internazionali, la startup ha chiuso il round con la più alta raccolta europea dell’anno, portando la sua valutazione a 12 miliardi di euro e attirando anche fondi americani e britannici. Il suo obiettivo dichiarato è quello di “rafforzare la sovranità tecnologica europea” e “rendere le democrazie capaci di difendersi in modo autonomo”, ma i suoi prodotti – come il drone autonomo HX-2 – hanno già trovato impiego in scenari operativi. Per alcuni osservatori, Helsing rappresenta il tentativo dell’Europa di non restare indietro rispetto agli Stati Uniti e alla Cina anche nella difesa tech. Per altri, è un campanello d’allarme sull’ibridazione tra industria tecnologica, venture capital e armamenti.