Ma cosa parliamo a fare di femminismo se poi la Lucarelli e la Ceccardi offendono facendo bodyshaming?

Poi ha citato la parola “pastorizia” nel copy del post, senza ricordarsi che il suo attuale compagno chef, influencer, blogger, comparsa televisiva, opinionista, talvolta politico e scrittore Lorenzo Biagiarelli faceva parte della pagina Pastorizia never dies. Il metodo di comunicazione della Lucarelli altro non è che far leva sulle corde dell’odio. Metodo populista. Esattamente ciò di cui accusa i suoi ipotetici avversari. Infine una domanda sorge spontanea: visto che la sua comunicazione somiglia più a quella di un politico (populista) non è che la Lucarelli sta vuole scendere in politica? Per fare apertamente quello che fa ogni giorno: opposizione. Magari al fianco della sua sodale Elly Schlein. Un’ultima domanda: ma le femministe dove sono? Rintanate per non attaccare la loro paladina? Se l’avesse fatto una giornalista di destra non so che cosa sarebbe successo, ma sicuramente i social sarebbero esplosi e avrebbero gridato tutti al fascismo e al politicamente scorretto. Il vero privilegio della sinistra è il privilegio di offendere?