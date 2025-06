Ma in che senso Alessio Tucci, assassino di Martina Carbonaro, è stato trasferito dal carcere perché “non sicuro per lui e per i parenti”?

A rafforzare la richiesta di spostamento è stato un episodio ben preciso, segnalato dallo stesso avvocato all’Ansa: “I familiari erano stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti al loro parente all’esterno della casa circondariale”. Ma già durante l’udienza di convalida era stato il difensore a segnalare criticità legate alla permanenza di Tucci a Poggioreale. “Ha manifestato difficoltà nell’affrontare la quotidianità in carcere”, aveva spiegato il penalista, precisando che, sebbene il giovane non avesse subito aggressioni fisiche, “il clima iniziale non era dei più sereni. Attualmente si trova in un'area protetta e sotto stretta sorveglianza, ma quella struttura non è adatta, considerate le condizioni del detenuto”. Una situazione definita delicata, ma la gravità delle accuse rimane: secondo l’impianto accusatorio, Tucci avrebbe ucciso Martina in un contesto di estrema violenza, lasciandola agonizzante, o già priva di vita, in un ex alloggio fatiscente trasformato in discarica. L’autopsia, prevista per martedì 3 giugno, sarà determinante per chiarire il momento esatto della morte e capire se la versione fornita dall’indagato, secondo cui avrebbe abbandonato la ragazza ancora viva, possa trovare riscontro scientifico o meno.