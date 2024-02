Ma ora Travaglio asfalta la Lucarelli (dopo averla difesa)? Su Geolier e il “razzismo interiorizzato” il direttore del Fatto parla di “cretinamente corretto”. Ma cosa sta succedendo al giornale?

Come definisce Marco Travaglio questo punto di vista? “Cretinamente corretto”. Che è ancora peggio del cretinamente scorretto perché il “cretino corretto” si maschera anch’esso di buone intenzioni, santi propositi, ragionamenti complessi e cultura woke. Anche qui, citiamo l’intero passaggio contenente le due “paroline”: “L’ultima frontiera del cretinamente corretto è l’ondata di sdegno (a quando un intervento di Mattarella?) perché un cantante viene fischiato a Sanremo. L’idea che chi paga cifre astronomiche per un biglietto all’Ariston abbia il diritto di trovare brutta una canzone e fare ciò che si fa in tutto il mondo da quando esiste il teatro, cioè fischiare chi non piace e contestare chi lo premia, è ormai insopportabile. Hanno subìto fischi i più grandi registi, attori e cantanti della storia, ma il rapper Geolier no, lui non può: siccome è napoletano, chi non apprezza il suo brano (peraltro incomprensibile in mancanza di sottotitoli), è un fottuto razzista”. E anche qui, Marco Travaglio è in buona compagnia: sono stati in tanti a compiere questo tipo di ragionamento. Sintetizzando: per Selvaggia Lucarelli quelli che la pensano come Marco Travaglio sono “razzisti interiorizzati” e incapaci di riconoscere come reale un pezzo di paese; per Marco Travaglio quelli che la pensano come Selvaggia Lucarelli sono: “L’ultima frontiera del cretinamente corretto” che vogliono impedire la libera scelta di fischiare un cantante, stoppando loro il fischio con l’accusa di essere un “fottuto razzista”. Certo, possono non essersi letti a vicenda, sono liberissimi di pensarla diversamente e di esprimere la loro opinione, ma sono i toni usati, sullo stesso argomento, che fanno sorgere la domanda: ma a Il Fatto Quotidiano sta succedendo qualcosa?