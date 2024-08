Ma perché “tutti” adorano Barack Obama? “Tra i presidenti peggiori della storia, religione farlocca. Ecco tutto quello che ha sbagliato”: Capezzone (Libero) distrugge il mito del “padrino” di Kamala Harris e Joe Biden

In vista delle elezioni americane di novembre, sempre più vicine, non si parla che della Convention dei democratici americani, in corso a Chicago in questi giorni. Tra i tanti ospiti presenti, è diventata protagonista indiscussa la coppia di coniugi Barack e Michelle Obama, intervenuti entrambi sul palco, con gli “Yes She Can” di endorsement per Kamala Harris - evocando il famoso slogan vincente del 2008 - e le “frecciatine” di Michelle verso Trump, che dovrebbe rassegnarsi al fatto che la presidenza americana è “è un lavoro da neri”. Tutta la stampa nostrana si è spesa in un tripudio di infiniti encomi ed elogi. Tutti i giornaloni mainstream "adorano" Barack Obama, Premio Nobel per la pace (preventivo, non necessariamente onorato) nel 2009, e il suo operato, quando Joe Biden era suo vice. Eppure, tra le tante lodi, ci si dimentica che Obama, il primo presidente afroamericano della storia, non fu sempre così “brillante”, soprattutto per quanto riguarda alcune questioni di politica estera.

A provare a suonare la sveglia è Daniele Capezzone (Libero): “Diciamolo senza fronzoli: questo culto di Obama, questa religione dogmatica e farlocca che ormai imperversa da oltre un quindicennio, ha stufato. Come ha stufato il 'credo' gemello: quello per cui, se vuoi essere una persona gentile, con il cuore e la testa al posto giusto, decente, accettata in società, tu debba per forza tifare per la Harris”, aggiungendo anche quanto, d’altra parte, chi “osa” preferire Donald Trump, venga “automaticamente buttato nell’inferno degli impresentabili”, attribuendo al repubblicano le “colpe” di tutto ciò che non va oggi negli Stati Uniti, dimenticando che da quattro anni al potere, sono in realtà i democratici.