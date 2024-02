“È stato aperto un procedimento disciplinare nei miei confronti da parte dell’Ordine dei giornalisti del Veneto di cui, per il momento, faccio ancora parte”. Inizia così l’ultimo video del giornalista Matteo Gracis, fondatore della rivista Dolce Vita e firma de L’indipendente: “Il motivo è che in alcuni video sul mio canale YouTube ho offeso apertamente a più riprese, in più occasioni e in maniera convinta, alcuni dei miei colleghi giornalisti del mainstream che, per quanto mi riguarda, e colgo l’occasione per ribadirlo, non sono giornalisti, bensì cortigiani, mercenari e zerbini. Nei video in questione non ho mai insultato gratuitamente ma al contrario ho sempre argomentato il motivo dei miei attacchi nei confronti di quei pennivendoli che puntualmente hanno raccontato e raccontano versioni dei fatti completamente distorte e strumentalizzate”. Da anni Gracis ha portato avanti un lavoro di “controinformazione” su vari temi, dal transumanesimo (che sarebbe già realtà) alla guerra in Medio Oriente. E ancora il Covid, la guerra in Ucraina. In un suo testo pubblicato il primo gennaio 2024, Gracis invita alla “vera ribellione” così: “In una società decadente come quella in cui ci troviamo a vivere, la più grande forma di ribellione che si possa mettere in atto è… essere edificanti. In un sistema che va a pezzi, andare contro corrente significa costruire”. Ma cosa succede se attiri l’attenzione dell’Ordine? Per Gracis, tuttavia, il procedimento dimostrerebbe in modo palese un doppio standard “a partire dalla pandemia e da tutto quello che ne è seguito, in cui abbiamo visto trionfare proprio attraverso i mass media l’imposizione del pensiero unico a discapito del pensiero critico, del beneficio del dubbio e del giornalismo di inchiesta, quello vero, quello fatto di domande”. Fa alcuni esempi, come il caso dell’invasione russa, “una guerra combattuta per procura dagli Stati Uniti d’America attraverso la Nato e in cui l’Ucraina e l’Europa, Italia in primis, sono le vittime sacrificali. Verità questa che la maggior parte dei giornalisti italiani, difesi con veemenza dall’ordine, non hanno mai detto né scritto, perché appunto sono dei ciarlatani fatti e finiti”.