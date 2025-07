Maurizio Molinari “ha diffamato” Francesca Albanese a Rai News 24? C’è un esposto all’Ordine dei giornalisti, ma non ne parla nessuno. Riguarda le accuse di finanziamento di Hamas e i titoli accademici falsi…

Questa volta Maurizio Molinari, ex direttore di Repubblica e oggi editorialista, l'ha sparata grossa? Talmente grossa che un avvocato cassazionista ha deciso di prenderlo di petto con un esposto all’Ordine dei giornalisti del Lazio. Il motivo? Avrebbe diffamato pubblicamente Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. E non con qualche opinione da salotto buono, ma con accuse che - secondo l'esposto - rappresenterebbero fango gratuito senza nessuna pezza d’appoggio. A firmare l'atto è Carlo Augusto Melis-Costa, avvocato sardo con la toga pesante, che scrive nero su bianco: “Molinari ha parlato di presunti finanziamenti da Hamas e addirittura di titoli accademici falsi”. Il tutto, si legge, senza mezza prova in mano, se non un “relata refero”. Tradotto: me l’ha detto mio cugino. E la cosa più assurda? Lo ha fatto in diretta su Rai News 24, con tanto di giornalista presente (Giuseppina Testoni) a far da tappezzeria.