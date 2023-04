Sai che novità, direte voi. Sull’uso della cannabis, diffusissimo trasversalmente ai poli e agli schieramenti, e persino sul concetto stesso di droga “leggera”, uno dei dogmi a destra è che sia tutta robaccia da rifiutare e perseguire in blocco. Ubriacarsi sì, farsi le canne, no: paletto invalicabile, sacro confine, regola aurea. Ma tant’è: ognuno c’ha le sue tristezze e le sue ipocrisie. La Montaruli però fa caso a sé. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente della Commissione di Vigilanza della Rai, ma fino al 19 febbraio di quest’anno sedeva nel governo, in qualità di sottosegretaria all’Università. Quel giorno dovette rassegnare le dimissioni poiché la Corte di Cassazione, ultimo grado della nostra giustizia, confermò in via definitiva la condanna a 1 anno e sei mesi per peculato, relativa all’inchiesta “Rimborsopoli” risalente a dieci anni fa, quando ella era consigliera regionale in Piemonte. I giudici non hanno creduto alle sue versioni in merito ai soldi dei cittadini, per un totale di 25 mila euro, spesi per bar, ristoranti, borse, libri, orecchini e via così.