Nella vita ci vuole cu*o, per questo Ratajkowski lo celebra sulla torta! Ass design o trash cake? Ma Freud approverebbe il compleanno di Emily e vi spieghiamo perché...

Non fate battute sull’assonanza tra cool e cul. Da un punto di vista di critica dell’arte la candela che si scioglie sul culo della supermodel rappresenta l’inconscio collettivo psichico della candela come simbolo fallico freudiano che cola sul culo del fashion, in un ensemble di sadomasochismo e colatura di ormoni, ormoni che mandano avanti l’economia del fashion (ma non è una novità, alle amanti con il bel cool si è sempre regalata roba fashion, o, come si porta adesso “fascion”: heil jewellery! Il nome che si dà a questo tipo di torte che rappresentano gli organi genitali (come da verbale di polizia: genitali superiori o genitali posteriori) è “cheeky cake”, ossia torta sfacciata. E a noi viene in mente l’ingegnere Giacomazzi (“Di chi sono ‘sti gran minnazzi? Dell’ingegnere Giacomazzi) per dire che nessun culo brilla di nuovo sotto il sole. Non si capisce neanche bene perché si debba chiamare “torta sfacciata” e non “torta sculata”. Come si dice: nella vita ci vuole culo, la Ratajkowski ha avuto culo ed è giusto che lo celebri. MOW apre un sondaggio: chi si merita una torta a forma di grandissime minnazze? Lo sappiamo, vincerà la Elisabetta Canalis. Anche se la Chiara Ferragni potrebbe essere in lizza, perché ce le ha piccole ma piacciono, e però, con una torta a forma delle sue minnuzze quante persone puoi invitare? Per essere inclusivi, ovviamente, dobbiamo parlare anche della torta di Rocco Siffredi. Di che forma sarà? E cosa farà, metterà le candeline sul candelone? In ogni caso, in tempo di cake designer, il dibattito è aperto: la torta a forma di culo è una torta a forma di culo o un’opera d’arte della designer? In ogni caso non dovrebbe essere peccato addentarla. Tra la banana di Cattelan e il culo della Ratajkowski disegnata dalla Gohar, oramai l’arte non si contempla: ci si sbava sopra e se possibile si deglutisce. Nutrimento dello Spirito.