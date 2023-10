Ok chi caz*o e Elena Basile, la nuova Orsini sulla guerra tra Israele e Palestina? Il suo scontro su La7...

Nella puntata di ieri di Otto e mezzo, a dibattere con l’ex ambasciatrice c’era Beppe Severgnini, vicedirettore del Corriere della Sera e da sempre contrario a ogni equidistanza, schierato “senza se e senza ma" a fianco dell’Ucraina prima e di Israele poi. Centrale per Severgnini è la possibilità, negata in Russia e nei territori palestinesi, di contestare l’operato dei governi. Benjamin Netanyahu ha certamente sbagliato, chiarisce il vicedirettore. Provocando Basile, però, prosegue: “Provi ad andare a Gaza, signora ambasciatrice, e a contestare Hamas. Se non partiamo dall’idea che quello che abbiamo visto è mostruoso e indifendibile e cominciamo a dire ‘sì, però’, facciamo un errore”. Niente da fare, ogni atteggiamento che tenta di distanziarsi dalla situazione in corso è un’ammissione di debolezza, di doppiopesismo inaccettabile. Basile insiste affermando che l’intreccio di interessi e influenze non è risolvibile in una presa di posizione netta. Inoltre, sottolinea, anche le democrazie occidentali sono imperfette. Specie se, come è accaduto per il governo israeliano, i criteri con cui valutiamo altre realtà politiche non sono stati rispettati. In gioco non c’è solo il diritto di difendersi: quello che occorre criticare è “il diritto di Israele di non applicare le risoluzioni Onu, di non rispettare le regole di potenza occupante, di permettere l’attività illecita degli insediamenti dei coloni”. Perché, sembra chiedere l'ex ambasciatrice lo stesso rigore con cui valutiamo l’operato di un’organizzazione criminale e terrorista come Hamas non viene applicato anche alle democrature come quella israeliana?