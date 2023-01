Ok, ma chi è il candidato che fa campagna elettorale sull'app per incontri gay?

Ora, a tre settimane dal voto del 12 e 13 febbraio, ha scelto i doppi sensi: “Fallo per me, votami!”. Bisogna essere “guasconi”, ha spiegato in un’intervista all’agenzia Adkronos il 18 gennaio. E infatti, dopo qualche giorno di presenza nella app di dating online, tutto contento ha constatato che “il riscontro è stato ottimo: ho intercettato una grande parte dei media italiani”. Del resto, è un’idea che frullava nella testa di Usuelli da un po’, per lo meno dal 2020. Due anni fa, dopo la grande quarantena, ponendosi la questione del rilancio del turismo, propose già allora una campagna promozionale sui social di incontri sessuali. Titolo: “Vieni in Lombardia”. Seguì, a suo dire, un’ondata di “bigottismo trans-versale”, che lo lasciò solo con il telefonino in mano. Rieletto o no, con la trovata di intrufolarsi su Grindr mal che vada si sarà fatto un sacco di nuovi amici, la cui compagnia potrà fare da consolazione se per caso, ad agguantare l’assessorato alla sanità in un’eventuale giunta Majorino, sarà il virologo Fabrizio Pregliasco, candidato anche lui e auto-candidatosi alla poltrona più ambita della Regione. “Sono l’anti-Pregliasco”, ha ribattuto subito Usuelli. Chi lo metterà in quel posto a chi? Il doppio senso livello Pierino, come piacerebbe a lui, è puramente voluto.