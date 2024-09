Omicidio di Andrea Bellocco, Colaprico: “Politici dilettanti nella lotta alla ‘ndrangheta. L’ultras dell’Inter Andrea Beretta? Improbabile la legittima difesa”. E su Fedez e gli ultrà del Milan: “Se porti in casa un criminale…”

C’è collusione anche tra amministrazione locale e criminalità organizzata a Milano?

Sinora abbiamo avuto in passato dei casi minori, qualche consigliere o assessore regionale la cui campagna era stata foraggiata dalla ‘ndrangheta o soggetti che avevano usato la ‘ndrangheta per risolvere dei problemi. Ma mi sembra che siano i comuni più piccoli ad avere i veri problemi con la ‘ndrangheta. Se tu sei la ‘ndrangheta e vuoi provare a colpire a Milano, devi stare molto attento perché ci sono la magistratura, le forze dell’ordine e così via. Se tu vai in un piccolo comune della Brianza e fai capire che è meglio per lui ubbidire, questo sindaco, se non ha una ossatura grossa, è molto difficile possa resistere. Allo stesso modo, quando hai rapporti perversi nelle curve con pezzi di estremismo politico, pezzi di ‘ndrangheta e hai anche tanto denaro, puoi arrivare a gestire la politica istituzionale nei paesini. E quindi come si può non porre l’attenzione su ciò che accade nelle curve e chiedersi cosa potrebbe accadere, politicamente, per esempio a Desio? Il Paese e il governo arrivano, come ho detto, in ritardo. Soprattutto rispetto al giornalismo.

Rimane infatti anche un'altra domanda: com'è possibile che Beretta, erede di Boiocchi, condannato per tutto, droga, violenza, aggressioni, con l'ennesimo Daspo di dieci anni che continua a violare, possa muoversi liberamente e armata a Milano e avere ancora un ruolo primario nella Curva Nord?

È una domanda perfettamente logica ed è la conclusione di tutto. Il governo, da anni, sulla giustizia si attiva con una serie di operazioni per le carriere separate, giusto o sbagliato che sia, per impedire ai giornalisti di scrivere gli atti integrali, giusto o sbagliato che sia, per limitare l’uso delle intercettazioni, giusto o sbagliato che sia, ma non fa una cosa da decenni per rendere le strade più sicure. Questo mi fa impazzire. Ma non ti accorgi che devi rendere le strade sicure? Non ti accorgi che se permetti a gente daspata di sentirsi impunita, non a gente qualunque ma a dei criminali, allora sei uno Stato inefficiente? Non riesco davvero a capire dove sia il nodo in questa storia. I governi, tanto di destra quanto di sinistra, fanno tanti discorsi assurdi e finta politica. Fate una cosa seria, prendete decisioni tangibili. Un esempio: impossibile che queste persone usino qualsiasi mezzo di comunicazione, telefonini, computer e così via. Se li becchi a usarli, tre anni di carcere. Non mi sembra un provvedimento impossibile da far passare.

Quand’è che le mafie sono entrate nelle curve di Milan e Inter?

Negli anni Settanta. Per certi versi stiamo scoprendo l’acqua calda. Il cambiamento di oggi qual è? Mentre prima le curve campavano molto sul merchandising, sulla vendita di biglietti a poco prezzo, c’è un nero mostruoso, negli ultimi anni, cioè da quando la droga è diventata un fenomeno di massa, la criminalità ha capito che c’era la possibilità, attestandosi nelle curve, di diventare ancora più influente in tutto lo stadio e oltre. È dagli anni Duemila che in qualche modo è stata ingegnerizzata la mazzetta della curva.

Quale crede sarà l’iter investigativo e giudiziario di questo ennesimo caso? Ci sono precedenti?

Fortunatamente a indagare c’è Paolo Storari, un magistrato che non molla l’osso. L’abbiamo visto anche resistere alle pressioni del capo della procura sul caso Eni. Mi sembra sia giusto avere fiducia nel lavoro di Storari. Sulle premesse di questo caso: quando sono stati arrestati molti capi ultras, sia dell’Inter che del Milan, per traffico internazionale di stupefacenti, dovevamo intuire qualcosa. Negli anni Settanta ci sono state condanne per accoltellamenti davanti allo stadio, per risse e così via. Quando i reati dei capi della curva, invece, sono diventati reati di droga e reati internazionali, un campanello d’allarme doveva scattare. E non è scattato. Sottolineo: non è scattato.

Forse non è stato fatto scattare?

Non mi sento di dirlo. Io credo ci sia un grande dilettantismo nella politica italiana sui temi della cronaca nera e della cronaca giudiziaria. Non sono sul pezzo, non c’è niente da fare. I politici sono molto bravi a tenere l’ordine pubblico, cioè a calmare la piazza e a evitare problemi di quel tipo, ma non sono preparati quando si tratta di contrastare il crimine organizzato. Infatti ogni tanto in Italia ci sono delle operazioni perfette, tipo la cattura di Totò Riina, la cattura di Messina Denaro, alcune inchieste fatte da Bocassini a Nord. Per il resto si naviga a vista, lasciando alle varie procure e ai vari detective un’azione di contrasto. Azioni di contrasto più organizzate dal ministero di Giustizia o dagli Interni io non la ricordo. Noi siamo il Paese del generale Dalla Chiesa mandato a morire a Palermo senza che la politica muovesse un dito. Di cosa stiamo parlando? Altro che contrasto alle mafie. Ci sono singole grandi capacità, ma uno stile di governo che lascia a desiderare.