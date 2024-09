Omicidio Pierina Paganelli, l’alibi di Manuela e Loris Bianchi è così inattaccabile? Ma se si confonde anche la nipote della vittima... Intanto Roberta Bruzzone (consulente di Louis Dassilva): "Si è aperto un mondo..."

Da un punto di vista criminologico, è noto che i testimoni minori di età sono particolarmente vulnerabili a suggerimenti e influenze. A prescindere che ne siano essi consapevoli o meno. Le loro dichiarazioni possono risentire della paura di contraddire le figure adulte, del desiderio di compiacere o della semplice incertezza causata dal trauma emotivo. Comprovata letteratura scientifica ha dimostrato che la memoria è un costrutto altamente malleabile, soprattutto nei soggetti più giovani. I testimoni minorenni sono particolarmente suscettibili a quelle che vengono definite "false memorie", un fenomeno per cui eventi mai accaduti possono essere ricordati come reali, spesso a causa di domande suggestive o della ripetizione di certi dettagli durante un interrogatorio. In questo caso, l'incapacità iniziale della minore di menzionare la presenza dello zio potrebbe essere il risultato di un ricordo alterato, non necessariamente di una menzogna consapevole. È noto che il cervello può rielaborare i ricordi per adattarli alle aspettative altrui o per ridurre il conflitto interno, un fenomeno particolarmente evidente in contesti di forte pressione emotiva come un interrogatorio giudiziario. Siamo, chiaramente, sempre nel campo generale e senza voler accusare nessuno. Tuttavia, va considerato che un procedimento indiziario, per sua natura, è costruito su una trama di deduzioni e circostanze che possono condurre a errori di interpretazione. La verità non è sempre evidente e, spesso, dipende dalla capacità degli inquirenti e delle parti di far emergere incongruenze che potrebbero passare inosservate. In questo contesto, l'alibi, che dovrebbe essere una certezza, diventa invece una nuova fonte di ambiguità. Perché la figlia di Manuela non ha dato un resoconto coerente e preciso fin da subito? Ma, al contrario, si è corretta in un secondo momento? Le testimonianze dei minori, specialmente in un contesto così stressante, devono essere trattate con estrema cautela. Gli esperti sanno bene che questi possono non solo dimenticare dettagli importanti, ma anche essere influenzati da ricordi costruiti o indotti, anche per mantenere la coesione familiare o evitare conflitti. Alla luce di queste riflessioni, pertanto, è lecito chiedersi: gli alibi di Manuela e Loris Bianchi sono davvero così inattaccabili come sostiene la difesa dei fratelli Bianchi? In un contesto come questo basato principalmente su indizi, tali incongruenze potrebbero fare la differenza in sede processuale. L'alibi, dunque, lungi dall'essere una prova definitiva, diventa un altro tassello da esaminare con attenzione, un elemento che, invece di fugare i dubbi, spesso ne genera di nuovi. E, in un processo indiziario, dove l'evidenza diretta è assente, ogni dubbio è una crepa potenziale nella ricerca della verità. La giustizia non può permettersi di trascurare alcun dettaglio e c’è da aspettarsi che le dichiarazioni della nipote di Pierina saranno oggetto di dura battaglia alla luce di un futuro dibattimento.