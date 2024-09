Omicidio Pierina Paganelli, parla Roberta Bruzzone, consulente di Louis Dassilva: “Perché il vicino ha mentito?”. Sulla figlia di Manuela Bianchi: “Con lei si aprirà un mondo”. E sui video, la maglietta e i test del dna...

Però se Neri tornava a casa proprio a quell'ora non potrebbe aver visto qualcuno?

Nessuno ha visto niente, la moglie non ha visto niente, lui non ha visto niente. Però il problema è che l'accusa aveva escluso qualsivoglia presenza di soggetti terzi, che qualcun altro fosse rientrato a quell'ora e che potesse essere in qualche modo collocabile sotto la cam 3 alle 22.17. In realtà una persona c'è ed è Neri, l'abbiamo trovata noi, e loro sono dovuti correre ai ripari in fretta e furia per sentirlo.

La questione della maglietta e degli occhiali da lavoro può dire qualcosa in più?

Guardi, per fatalità Neri porta gli occhiali da vista. Ora, a lei sembra verosimile che uno vada a uccidere una persona indossando degli occhiali? A cosa gli servono? Facciamo un omicidio in stile John Lennon? Certo il buon Neri ci dovrà spiegare perché ai giornalisti, non uno ma ben tre, conferma di essere la persona del video. Quantomeno si riconosce, insieme alla moglie, mentre poi davanti ai magistrati cambia idea. Ce lo spiegherà. Purtroppo per lui sono registrate queste informazioni. Addirittura ha portato Scarponi a casa per fargli vedere la maglietta, perché ha riconosciuto anche la possibilità che ci fosse la scritta dietro la sua maglietta di lavoro. L'ha portato lui, Scarponi, a casa a vedere la maglietta. Cioè, le sembra una cosa normale per uno che poi non si riconosce in un video?

Dai video non è possibile stabilire con certezza se sia lui o meno?

Guardi, è la stessa consulenza della Procura che dice che da quel frame, da quei 3-6 secondi, non è possibile fare valutazioni antropometriche relative alla corporatura e all'altezza. Lo scrivono loro, non l'ho scritto io. E la difesa di Neri adesso sarebbe che lui è più basso e quindi è sospetto. Se non puoi stabilire le dimensioni di questo signore, come fai a escludere che possa essere Neri? Chi l'ha detto? Peraltro loro stessi utilizzano delle controfigure per fare queste valutazioni, che dal punto di vista antropometrico sono completamente incompatibili con Dassilva. Più alti e più grossi. Quindi guardi, ripeto, io di elementi incontrovertibili che collocano Dassillva sulla scena non ne vedo. Finché non vedrò, con i miei occhi, e valuterò che effettivamente gli elementi coincidono con le ipotesi accusatorie, io continuerò a portare avanti il mio incarico.

Anche la maglietta da lavoro, in effetti, lo renderebbe ancora più riconoscibile no?

Se fossi un assassino, con tutto quello che posso mettermi in quel momento lì, vado ad uccidere una persona con indosso una maglietta con la scritta Comet? Peraltro la Bartolucci dice che lei quelle magliette a casa non le ha mai viste perché le lavavano sul lavoro. Non le portava a casa, le lavavano direttamente lì. Scusi, ma mi pare un po' una situazione un po' forzata. Poi c'è un altro punto importante che è emerso dal riesame. Il loro consulente informatico sancisce che la Bantolucci interagisce col cellulare fino alle 22 e 12, l'omicidio avviene alle 22 e 13, quindi parliamo di un minuto e mezzo in cui avrebbe dovuto vestirsi, bardarsi, andare giù e colpire con la Bartolucci sveglia? Perché se interagisci col cellulare si presuppone che tu sia sveglia, a meno che non ipotizziamo uno stato crepuscolare in cui la Bartolucci riesce ad interagire col cellulare senza averne coscienza.

Ci potrebbe essere un movente a carico di Neri?

Ma no, sicuramente è una persona estranea. Infatti, noi non riteniamo assolutamente che possa essere coinvolto nel delitto, perché era nel bar, l'hanno detto tutti che era al bar tranquillamente a farsi la sua serata con la moglie e altri amici. Noi riteniamo che la persona ritratta dalla cam 3 non sia Dassilva e che non sia minimamente riconducibile al delitto. Era semplicemente uno che passava di lì.

Questo farebbe cadere la cosiddetta “prova regina”?

La Procura regge tutta l'accusa sulla circostanza che Dassilva sia la persona ritratta dalla cam 3 alle 22 e 17 e che, siccome non ha mai detto di essere fuori a quell'ora, ha mentito perché copriva la sua responsabilità sul delitto. Questo è il nucleo centrale dell'ipotesi accusatoria. Tutto il resto è discutibile, la relazione con la Bianchi, i bigliettini e quant'altro. Smontata l'ipotesi del video non rimane molto.