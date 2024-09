Omicidio Pierina Paganelli, il Dna sulla scena del crimine non è di Dassilva? Valeria Bartolucci: “Non corrisponde”. L’accusa è indebolita? C'è ancora un “frame” del video che incastrerebbe Louis…

La giustizia si affida sempre più alla scienza, ma la verità è spesso sfuggente, perché non vengono inseriti gli indizi nella giusta sequenza criminale. Ma è proprio questo il contesto in cui vanno collocate le recenti dichiarazioni di Valeria Bartolucci fuori dal carcere di Rimini, intercettata dal giornalista Mediaset Emanuele Canta. “Ho portato una bella notizia perché lui non guardando programmi televisivi in carcere non era a conoscenza dell'ultimo sviluppo della comparazione del dna e del fatto che non corrisponde al suo”. Queste le parole lapidarie pronunciate da Valeria Bartolucci fuori dal carcere di Rimini intercettata due giorni fa dal giornalista Mediaset Emanuele Canta. Secondo le parole della donna il dna non corrisponde, o quantomento per quel che sono state le comparazioni effettuate fino adesso. Bisognerà aspettare infatti gli ulteriori accertamenti sugli abiti di Pierina Paganelli, l’ex infermiera in pensione uccisa la sera del 3 ottobre 2023 di ritorno dall’adunanza dei testimoni di Geova. Questi ultimi accertamenti, dicevo, verranno effettuati mediante l’ausilio del laser a causa dello stato e della conservazione della traccia isolata. A ogni modo, le analisi espletate sino a oggi sembrano non aver prodotto il dna match con il profilo genetico dell’unico indagato, Louis Dassilva. Un dato che, se confermato anche dalle attività sugli altri reperti, sarebbe in grado di sparigliare le carte in tavola. Dal canto suo, la moglie del senegalese ha aggiunto che la non sovrapponibilità tra i due profili genetici verrà fatta valere nel corso dell’udienza dinnanzi al Tribunale del Riesame proprio lunedì. Con parole nette e lapidarie, dunque, Bartolucci ha rivelato una notizia capace di scuotere le fondamenta dell’accusa. Un risultato provvisorio e temporaneo, sì, ma che porta con sé un soffio di speranza per Dassilva, un uomo il cui destino pende ora su una bilancia in equilibrio precario tra il peso delle prove e il rigore del metodo scientifico. Le parole di Bartolucci non lasciano spazio a fraintendimenti: “Non corrisponde”. Non ancora, perlomeno, per quello che si è riusciti a determinare finora. Si ribadisce. Non si può, però, trascurare il dato per il quale questi esiti rappresentino molto più che un tecnicismo investigativo.